Stöttwang: Scheune brennt nieder - Brandursache noch unklar

In der Nähe von Stöttwang ist am späten Freitagabend eine Scheune niedergebrannt. Einsätzkräfte waren mehrere Stunden im Einsatz, um das Feuer zu löschen.

15.05.2021 | Stand: 14:19 Uhr

Eine brennende Scheune in der Nähe von Stöttwang wurde am späten Freitagabend der Rettungsleitstelle mitgeteilt. Beim Eintreffen der freiwilligen Feuerwehren aus Stöttwang, Obergermaringen, Mauerstetten und Osterzell stand die Hütte laut Polizeibereicht schon voll in Flammen. Die Einsatzkräfte mussten die Scheune mehrere Stunden ablöschen.

Bei der Scheune handelt es sich laut Polizei um eine Feldscheune, die als Jugendraum genutzt wurde.

Die Brandursache steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Die Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Kaufbeuren geführt.

