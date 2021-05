Stadt Kaufbeuren baut trotz mancher Kritik auf Luca-App

Kontakte von Teilnehmern an Kulturveranstaltungen sollen gut nachverfolgt werden können. Warum das "Theater to go" zu einer geführten Veranstaltung wird

29.05.2021 | Stand: 18:15 Uhr

Um Kontakte in der Corona-Pandemie möglichst schnell nachverfolgen zu können, will auch die Stadt Kaufbeuren bei ihren Veranstaltungen und in verschiedenen Einrichtungen die Luca-App einsetzen. In der Gastronomie ist diese bereits weit verbreitet. Dennoch gibt es in jüngster Zeit auch immer wieder Kritik an der App eines privaten Betreibers. Diese kennt auch Günther Pietsch, Leiter der städtischen Kulturabteilung. Er verfolgt das Geschehen permanent und seiner Kenntnis nach verbessere der Anbieter die App laufend und schließe Schwachstellen. Deshalb bleibe die Stadt bei ihrer Entscheidung. Pietsch betont jedoch auch, dass niemand dazu gezwungen werden, die App zu verwenden. Die Stadt ermögliche stets auch alternative Kontakterfassungen.