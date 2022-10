Stadträte schwänzen Neugablonzer Bürgerversammlung - setzen, Sechs!

In Kaufbeuren-Neugablonz lassen sich nur zwei von 40 Stadträten in der Bürgersammlung blicken. Wer schwänzt, verpasst eine wichtige Chance, meint unser Autor.

15.10.2022 | Stand: 15:30 Uhr

Es gab auch in Kaufbeuren schon Bürgerversammlungen, an denen mehr Stadtratsmitglieder und städtische Bedienstete teilgenommen haben als Menschen, die bei solchen Gelegenheiten im Mittelpunkt stehen: nämlich Bürgerinnen und Bürger. In Neugablonz ist das anders. Dort gibt es eine treue Gemeinschaft, die immer wieder ihren Weg ins Gablonzer Haus findet, um den Entscheidungsträgern auf die Finger zu klopfen, Sorgen loszuwerden und auch zu loben.

Schade, dass bei der jüngsten Bürgerversammlung so viele Stadträte geschwänzt haben. Christian Sobl war da. Ernst Schönhaar auch. Zwei von 40 Mitgliedern. Setzen, Sechs! Ob Oberbürgermeister Stefan Bosse als Gastgeber so viel Lustlosigkeit seiner Kollegen peinlich war, ist nicht bekannt. Es dürfte ihn aber nicht erfreuen. Auch Besucher zeigten sich später irritiert.

Als Entschuldigung ließe sich jetzt anführen, dass die Bürgerversammlung bereits um 16 Uhr begann. Der eine oder andere ehrenamtliche Lokalpolitiker verdient dann noch seinen Lebensunterhalt. Einerseits. Andererseits hatten an einem Werktag vor zwei Wochen viele Stadtratsmitglieder Zeit für einen geselligen Informationsausflug nach Ravensburg.

Bürgerversammlungen können auch helfen, die Zwänge und Konflikte der Stadtpolitik transparent zu machen. Und sie erklären die wertvolle Aufgabe der Volksvertreter. Nicht nur in Wahlkampfzeiten. Stadträte und Stadträtinnen, die solche Gelegenheiten nicht wahrnehmen, obwohl sie könnten, verpassen diese Chance und müssen sich über Politikverdrossenheit nicht wundern.