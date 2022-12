Stadtrat stellt Weichen für einen Hochschulcampus in Kaufbeuren

Der Stadtrat hat Dienstagabend Grundstücksgeschäften mit der Firma Dobler zugestimmt. Im Gegenzug bietet das Unternehmen ein Areal für einen Hochschulcampus an.

21.12.2022 | Stand: 05:35 Uhr

Mit seiner Zustimmung zu mehreren Grundstücksgeschäften mit der Baufirma Dobler hat der Kaufbeurer Stadtrat am Dienstabend den Weg für weitere Verhandlungen über einen Hochschulcampus freigemacht. Die Mehrheit des Gremiums sprach sich hinter verschlossenen Türen für ein Gesamtpaket aus, das insgesamt drei Grundstücksgeschäfte beinhaltet. Diese sollen in der Summe dazu führen, dass die bestehende Außenstelle der Finanzhochschule Herrsching, deren Einrichtungen derzeit über die ganze Stadt Kaufbeuren verteilt sind, in einem Campus mit Lehrsaal- und Verwaltungsgebäude, Turnhalle, Mensa und Wohnheim auf einem Areal am Innovapark zusammengeführt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.