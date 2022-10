Standortbestimmung als Auftakt - Mauerstetten vor dem ersten Spiel

SV Mauerstetten trifft zum Saisonbeginn der Volleyball-Bayernliga auf den TSV Burgberg. Das Derby ist gleich ein Gradmesser, ob beide Teams wieder oben mitspielen können.

15.10.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Endlich geht es wieder los für die drei Volleyballfrauenmannschaften des SV Mauerstetten. Alle starten am Samstag mit einem Auswärtsspiel in die entsprechenden Ligen. Die Damen I führt am Samstag ins Oberallgäu zum Derby ab 16 Uhr beim TSV Burgberg, der sein erstes Jahr in der Bayernliga Süd überraschend mit dem dritten Tabellenplatz abgeschlossen hat.

Vorige Saison zwei Siege

Bereits im ersten Spiel in der vorigen Saison zeigten die Oberallgäuerinnen in Mauerstetten eine hervorragende Leistung und mussten sich nach fünf Sätzen knapp mit 2:3 geschlagen geben. Auch im Rückspiel zeigten beide Mannschaften, dass sie zu Recht in der Tabelle oben gestanden sind und boten den Zuschauern einen großartigen Kampf. Mit dem Glück des Tüchtigen blieb auch in dem Spiel der SVM mit 3:2 siegreich, konnte aber Burgberg nicht mehr überflügeln und wurde Vierter in der Bayernliga. Die Damen I wollen auch heuer in der Spitzengruppe der Bayernliga mitmischen und haben sich dafür viel vorgenommen. Unter dem neuen Trainer Jürgen Malter haben sie sich in über 40 Trainingseinheiten intensiv vorbereitet und gehen mit voller Konzentration das Duell gegen einen direkten Konkurrenten um einen der vorderen Plätze an.

Personalprobleme zum Einstieg

Doch der Coach hat Personalprobleme: „Bis Anfang dieser Wochen ging ich davon aus, dass für das Auftaktspiel der komplette Kader zur Verfügung steht. Aber Mitte der Woche zeichnete sich ab, dass krankheitsbedingt mit Sandra Gärtner und Lea Weh zwei Mittelblockerinnen nicht mitfahren können. Da werde ich mich aber noch um Ersatz umschauen“, berichtet Malter. Alissa Birk wird als Diagonalspielerin und Kapitänin mit ihrer Stellvertreterin Marina Zabel (Außenangreiferin) das Team aufs Feld führen und leiten. Mit Nadine Birk und Franziska Holderried stehen dem Trainer wieder zwei Liberas zur Verfügung. Ebenso mit Nelly Hatzenbühler und Lara Schmid zwei Stellerinnen und Zuspielerinnen. Ina Wahmhoff, Mona Gärtner und die junge, großgewachsene Caja Karpf, einziger und hoffnungsvoller Neuzugang beim SVM, sollen als Angreiferinnen für die nötigen Punkte sorgen. Spielerinnen und Trainer sind hoch motiviert. Am Samstag werden sie nach einem gemeinsamen kleinen Mittagessen die Fahrt ins Oberallgäu antreten.

Toni Födisch ist mit der Zweiten unterwegs

Die Damen II – gleichsam das Ausbildungsteam für die Erste – tritt in der Bezirksliga Schwaben mit ihrem neuen Trainer Toni Födisch beim VfR Jettingen an und spielt auch noch noch gegen den VSC Donauwörth I. Die Spiele beginnen jeweils um 14.30 Uhr. Die Damen III – Nachwuchs und Talentpool der beiden anderen Mannschaften – gehen mit Trainerin Andi Dürr in der Kreisliga Schwaben Süd an den Start, und zwar beim TSV Haunstetten II und gegen den TV Memmingen.