Nach nur zwei Schlägen fließt in Pforzen das Bier

Bei der Starkbierprobe der Veteranen- und Soldatenkameradschaft Pforzen-Leinau reiht sich ein Sketch an den nächsten. Wer in der Fastenrede das Fett wegbekommt.

15.03.2023 | Stand: 05:27 Uhr

Beste Stimmung herrschte am Samstagabend bei der zwölften Starkbierprobe der Veteranen- und Soldatenkameradschaft (VuSK) Pforzen-Leinau. Nur zwei Schläge benötigte Bürgermeister Herbert Hofer zum Anstechen des Bierfasses. Die erste Maß gebührte auch in Pforzen Ministerpräsident Markus Söder (Torsten Stöckle), der mit seinem Stellvertreter Hubert Aiwanger (Beppo Fasser) in das bis auf den letzten Platz besetzte örtliche Vereinsheim gekommen war.

Willi Schmid holt bei der Fastenrede in Pforzen aus: von Gendern bis S-Bahn Stammstrecke in München

VuSK-Vorsitzender Willi Schmid schlüpfte in Rolle und Kutte des Bruders Barnabas und machte sich Gedanken um das Geschehen in Pforzen und der Welt. In seiner Fastenrede ging er auf die deutsche Lust am Gendern ein, mahnte die Klimakleber, die Freiheit Andersdenkender zu achten, und die Berliner Ampel, weniger zu streiten. Von der zweiten S-Bahn-Stammstrecke in München kam er flugs zum Doppelwumms und von da unversehens zur Rettung der Bienen.

In Pforzen spiele man Basketball künftig mit Softbällen und der offizielle Draht-Christbaum der Gemeinde im vergangenen Jahr entbehre nicht einer gewissen Komik. Diesen Baum habe kaum jemand bemerkt, „aber wenigstens haben diesmal die Lichter funktioniert.“ In Sachen Umgehungsstraße tue sich nichts, so Schmid, die sei wohl im Dornröschenschlaf.

Überholt Ingenried nun die Nachbargemeinde Pforzen?

Und wie steht es um das Verhältnis zu Ingenried? „Hilfe, die überholen uns“´, lautete Schmids Devise. Zuerst bei der Biodiversität dank Blumendoktor Freuding, dann mit dem größten Solarpark in Schwaben und schließlich einem übergroßen Sendemast. Das Leben in Pforzen, so Schmid weiter, habe durch „die gelbe Gefahr“ gelitten. Aber dank Corona sei auch deutlich geworden, dass „nicht alles selbstverständlich“ sei.

(Lesen Sie auch: Ingenrieder Weiher ist wieder sicher)

Ausgiebig widmete sich Barnabas „dem Ort mit dem ersten aufrechten Gang“ und sah das gesellschaftliche Leben in der Gemeinde wieder aufblühen. Man sei nicht ausländerfeindlich: „Unser Pfarrer ist schwarz und trotzdem weise – wie auch der Gemeinderat ab und zu“ und die Feuerwehr werde manchmal zur Feierwehr. „Wir sollten dankbar dafür sein, frei reden und ein paar Stunden Fröhlichkeit genießen zu können“, sagte Schmid. Andere, wie die Menschen in der Ukraine, hätten dieses Privileg nicht.

VuSK-Vorstand nimmt bei Starkbierprobe die Landespolitik aufs Korn

Nach diesen ernsten Worten ging es weiter im Programm – und zwar Schlag auf Schlag. Sketch reihte sich an Sketch, Gag an Gag und zwischendurch sorgten Thomas Stitzl und die Musikkapelle Harmonie Pforzen mit schmissiger Musik dafür, dass die Stimmung auf hohem Niveau blieb. Den Höhepunkt bildete die vom Vorstand gespielte Landespolitik. Zwei Störche – einer davon heimisch (Andreas Springer), einer aus Sachsen zugereist (Andreas Schafnitzel) – witzelten, hoch über dem Publikum sitzend, über die gemeinsame Politiker-Kegelrunde von Bernhard Pohl (Torsten Stöckle), Franz Josef Pschierer (Hansjörg Albrecht), Stefan Bosse (Hermann Heiß) und Herbert Hofer (Willi Schmid). Bierkutscher und Klimaschützer (Hagen Kräntz), Landrätin Maria Rita Zinnecker und eine Radlerin (Beppo Fasser), Bauhof-Mitarbeiter und Schaffner (Florian Schilling) bereicherten den Dialog der Kegelbrüder.

Mit einem Schäfflertanz wird die Starkbierprobe in Pforzen eröffnet. Bild: Klaus D. Treude

In einer Sketch-Serie durften vom VuSK-Vorstand gespielte, mal mehr, mal weniger prominente Zeitgenossen ihre Beziehung zu Pforzen bekunden. Wertstoffhof-Mitarbeiter wurden dabei ebenso aufs Korn genommen wie die Udo-Entdeckerin. Der als Neumitglied anwesende FW-Landtagsabgeordnete Bernhard Pohl freute sich über die Aussage, dass er in Pforzen gern daheim sein würde. Am Ende waren noch einmal Gstanzln zu hören und dann übernahmen die Musikanten das Kommando bis tief in die Nacht.

Lesen Sie auch: Das „Udo“-D im Pforzener Gewerbegebiet kann kommen