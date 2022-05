Starke Teamleistung - U13 des SVM qualifiziert sich weiter

SM Mauerstetten mit zwei Teams bei der südbayerischen U13-Meisterschaft in Vilsbiburg – beide dürfen nun zur Bayerischen. Der Erste Mannschaft erreicht sogar das Podium.

In Vilsbiburg spielten 16 Teams um die südbayerische Meisterschaft der U13. Mit dabei war auch der SV Mauerstetten, der zwei Teams ins Rennen schickte.

SVM I setzt sich klar durch

In der Gruppe A traf der SVM I auf VV Gotteszell, TB München und TSV Unterhaching. Als schwäbischer Meister hatte der SVM keine Probleme, gewann jeweils klar mit 2:0 und setzte sich an die Tabellenspitze. Damit hatte die Mannschaft auch die Qualifikation für die bayerische Meisterschaft bereits sicher. Die Zweite U13 des SVM hatte es in der Gruppe B schwerer. So gab es gegen ASV Dachau und Roten Raben Vilsbiburg Niederlagen, immerhin wurde gegen TV Planegg-Krailling ein 2:1-Sieg eingefahren.

SVM II muss kämpfen

Dadurch wurde das Überkreuzspiel gegen TSV Nördlingen erreicht, das der SVM mit 2:0 gewann (25:23, 25:12). Damit hatte auch die Zweite die Fahrkarte zur Bayerischen in der Tasche. Am zweiten Turniertag kam Mauerstetten II nach Niederlagen gegen Neuaubing und Dachau ins Spiel um Platz sieben gegen den Dauerrivalen TB München. Die Partie war umkämpft, aber die Ostallgäuerinnen zeigten sich willensstark und gewannen 2:1 (16:25, 26:24, 15:13).

Probleme mit der Größe

Die Erste Mannschaft des SVM hatte zunächst kein Problem mit Vilsbiburg (25:10, 25:11). Dann wartete Jahn München mit einer extrem großgewachsenen Spielerin im Halbfinale. Der SVM konnten gegen diesen Gegner seine Vorgaben nicht mehr umsetzen, die Angriffe waren auch nicht zielführend genug, sodass der Sieg an die Oberbayern ging (25:21, 25:20). Das kleine Finale gegen den ESV Neuaubing war wiederum eine Beute des SVM (25:11, 25:11), der Bronze holte.

Einziger schwäbischer Vertreter

Damit nimmt Mauerstetten als einziger Verein aus Schwaben an der bayerischen Meisterschaft teil – und richtet die als Gastgeber am 14. und 15. Mai auch noch selbst aus. Mit dem Gesamtergebnis sind alle Beteiligten und Verantwortlichen mehr als zufrieden.

Am kommenden Wochenende fährt die U12 ebenfalls mit zwei Teams zur Südbayerischen nach Mühldorf am Inn.