Start für Runde eins der Fußball-Relegation

Am Mittwoch geht die Fußball-Relegation los. Vier Teams aus der Region beteiligt - für Mauerstetten soll es hoch hinaus gehen.

31.05.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Für vier Mannschaften aus der Region beginnt nun die Relegation: Für den SV Mauerstetten steht ein kleiner Marathon bevor, wenn er in die Bezirksliga aufsteigen will. Im Aufstiegskampf für die Kreisliga haben die SG Amberg/Wiedergeltingen ebenso wie die SpVgg Kaufbeuren II für die Kreisklasse im Erfolgsfall zwei Runden vor sich. Dagegen kann sich der TSV Ruderatshofen/ Aitrang mit einem Sieg in der Kreisklasse retten – oder auch nicht.

Relegation zur Bezirksliga Süd am Mittwoch ab 18.30 Uhr in Thalhofen: SV Mauerstetten – TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg. Der SV Mauerstetten muss drei Relegationsrunden überstehen.

Kreis Allgäu, Aufstieg zur Kreisliga Mitte und Süd. Donnerstag ab 18.30 Uhr in Dirlewang: SV Amendingen – SG Amberg/Wiedergeltingen. Der Sieger hat eine weitere Runde vor sich.

Klassenerhalt Kreisklasse: Freitag ab 18.30 Uhr in Haldenwang: TSV Ruderatshofen/Aitrang – SG Waltenhofen-Hegge. Der Sieger bleibt in der Kreisklasse, der Verlierer steigt in die A-Klasse ab.

Aufstieg zur Kreisklasse am Mittwoch ab 18.30 Uhr in Schlingen: FC 98 Auerbach-Stetten – SpVgg Kaufbeuren II. Der Sieger steigt in die Kreisklasse auf, der Verlierer bleibt in der A-Klasse - was die SVK II nicht will.