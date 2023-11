„Staufer Löwe“ für einen „Kunstreiter“ aus Kaufbeuren

Heinz Spöcker aus Kaufbeuren erhält die höchste Auszeichnung der Bayerisch-Schwäbischen Fastnachtsvereine. Das sind die Hintergründe.

Von Allgäuer Zeitung Redaktion

29.11.2023 | Stand: 06:32 Uhr

Ein „Kunstreiter“ darf sich nun mit dem „Staufer-Löwen in Gold“ schmücken: Der Präsident der Karnevalsgesellschaft Kunstreiter Kaufbeuren, Thomas Denninger, gab auf einer Veranstaltung der Bayerisch-Schwäbischen Fastnachtsvereine (BSF) in Fellheim bekannt, dass Heinz Spöcker, einem langjährigen Mitglied des Vereins, die Auszeichnung „Die Staufer-Löwen in Gold“ vom BSF-Regionalverband verliehen wurde. Diese Anerkennung sei ihm wegen seiner außergewöhnlichen Verdienste um Pflege und Erhalt der bayerisch-schwäbischen Fastnacht verliehen worden, wie auch Jürgen Kiffe in seiner Laudatio hervorhob.

