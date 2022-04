Steilwände statt bunte Stangen - Tobias Schill kann auch Ski-Cross

Slalomfahrer Tobias Schill nutzt ein Camp des Deutschen Skiverbandes, um Ski-Cross zu fahren. Dabei landet der 15-Jährige vom SC Kaufbeuren fast auf dem Podest.

01.04.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Auf den winterlichen Pisten ist Tobias Schill als Slalomspezialist unterwegs. Doch bei einem DSV-Lehrgang zeigte er seine Vielseitigkeit und kam ins Finale bei Ski-Cross.

Ein wettkampffreies Wochenende war für Tobias Schill vom Ski-Club Kaufbeuren (SCK) die Gelegenheit, um in die Welt des Ski-Cross hineinzuschnuppern. Statt roten und blauen Stangen galt es am Bundesstützpunkt in Grasgehren den dortigen Parcours mit spektakulären Elementen aus Sprüngen, Wellen und Steilwandkurven schnellstmöglich zu bewältigen. Mit der „SX Next Generation Tour“ lud der Deutsche Skiverband (DSV) Athleten aus dem Bereich Alpin der Jahrgänge U12 bis U16 zu einem Camp mit Training und Wettkampf ein, um für den Einstieg in die junge olympische Disziplin Ski-Cross zu werben.

Schon im Training geglänzt

Bereits in den Trainingsläufen zeigte der SCK-Athlet Schill unter den Augen des leitenden DSV-Trainers Dennis vom Brocke sehr gute Leistungen. Beim Start sind Reaktionsgeschwindigkeit und Explosivität entscheidend. Regelmäßig setzte sich Schill direkt aus dem Startgate ab und wusste mit den ersten Wellen technisch bestens umzugehen. Auch die anschließende Steilwand und den Table-Sprung meisterte der 15-Jährige souverän, um dann über weitere Kurvenelemente und Wellen ins Ziel zu fahren.

Youngster zieht locker ins Finale ein

Am folgenden Tag ging es dann in den Wettkampfmodus. In 24 Durchgängen hieß es „jeder gegen jeden“, wobei jeweils drei Athleten zeitgleich im Parcours um Punkte fuhren. Die vier Athleten mit den meisten Punkten qualifizierten sich für das Finale. Obwohl Tobias Schill zum jüngeren Jahrgang der Altersklasse U16 zählt, sicherte er sich als drittbester Fahrer einen Startplatz im Finale sichern. Nach den Ergebnissen aus den Qualifikationsläufen stand Schill damit die Tür zu einem Podestplatz offen.

Tobias Schill vom Skiclub Kaufbeuren Tobias Schill (links) vom Skiclub Kaufbeuren auf dem Podest beim Nachslalom in Nesselwang.

Doch im Finale gab es eine kleine Unsicherheit beim Start. Trotz einer starken Aufholjagd reichte die Streckenlänge des Parcours dann nicht mehr aus, um mit einem Überholmanöver noch auf Platz drei vorzufahren. Doch mit dem guten Gefühl, als Youngster gleich beim ersten Ski-Cross-Wettkampf ins Finale gefahren zu sein, freute sich Tobias Schill über Platz vier in der Gesamtwertung.

Nächstes Camp - weitere Sprünge

Lesen Sie auch

Saisonstart Kaufbeurer Ski-Talente sind endlich zurück im Wettkampfmodus

Nach diesem Erfolgserlebnis nutzte der SCK-Athlet mit dem Pistenbully Ski-Cross Camp die nächste Gelegenheit, auf dem Bundesstützpunkt in Grasgehren zu trainieren. Dieses Mal waren die Schnee- und Wetterbedingungen deutlich besser, sodass den Athleten nun der gesamte Parcours zur Verfügung stand. Damit waren Durchschnittsgeschwindigkeiten von circa 60 km/h und somit spektakuläre Sprünge von fast 20 Metern über einen Step down Jump im Zielbereich möglich.