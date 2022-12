Ausstellung in Kaufbeuren beweist: Guter Stil überdauert jeden Trend

Harmonie entsteht, wenn Mode und Schmuck gut zusammenspielen. Wie das funktioniert, zeigt die Sonderschau in der Erlebnisausstellung der Gablonzer Industrie.

03.12.2022 | Stand: 18:30 Uhr

„Mode ist vergänglich. Stil niemals.“ Diese zwei kurzen Sätze von Coco Chanel bringen auf den Punkt, was es heißt „gut angezogen“ zu sein. In einer Zeit, in der die sogenannte Fast Fashion Kleidung zum reinen Konsum- beziehungsweise Wegwerfprodukt degradiert, schärft das Zitat den Blick darauf, was Stil eigentlich bedeutet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.