Stolperschwelle zur Erinnerung an zu Tode geschundene Juden

Gemeinderätin Johanna Harder initiiert Projekt „Gegen das Vergessen“ vor dem Rathaus in Mauerstetten. Bekannter Künstler gestaltet die Stolperschwelle.

Von Karlheinz Stumbaum

30.05.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Zur Erinnerung an die Opfer der Nationalsozialisten wurde auf Initiative von Gemeinderätin Johanna Harder vor dem Rathaus in Mauerstetten eine Stolperschwelle angebracht. Harder hatte den Anstoß dafür von der Kaufbeurer Initiative „Gegen das Vergessen“ erhalten. Im jüdischen Friedhof bei Steinholz, einem Ortsteil von Mauerstetten, wurden um 1944 insgesamt 472 Menschen, welche durch grausame Misshandlungen und Unterernährung im Arbeitslagers in Riederloh bei Kaufbeuren gestorben waren, in einem Massengrab anonym verscharrt. Damit dies nicht vergessen und auch in der heutigen Zeit in Erinnerung gerufen werden kann, entstand bei Harder die Idee, in Absprache mit Bürgermeister Armin Holderried, vor dem Rathaus in Mauerstetten eine sogenannte Stolperschwelle anbringen zu lassen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.