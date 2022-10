Streamingdienste stehen Schlange - Yes-Licht-Liga vor der Saison

Das Fragenquartett: Michael Lutzenberger, Spielgruppenleiter der Yes-Licht-Liga Ostallgäu, über die lasche NHL und die Meisterschaftsfavoriten in der DEL2 und seiner Liga.

Kaufbeuren Vier Fragen, die möglich oder unmöglich sind, an Michael Lutzenberger. Nach der DEL und der DEL2 sowie der NHL startet nun auch die Yes-Licht-Eishockeyliga Ostallgäu in die Saison, gab der Spielgruppenleiter bekannt.

Kürzlich hat die NHL begonnen: Top-Teams wie Tampa Bay, Minnesota oder Washington hängen am Tabellenende. Sind die noch im Sommermodus? Müssen sich auch Yes-Licht-Liga-Meister Lengenfeld und Pokalsieger Elbsee Haie um die Play-offs Sorgen machen?

Michael Lutzenberger: In der lasch geführten NHL war das nicht anders zu erwarten. Die Ostallgäuer Wettbewerbe sind da um Welten entwickelter und arbeiten im Sommer viel akribischer auf die Saison hin. Wer am Schluss die Lorbeeren holt, lässt sich noch nicht absehen.

Umgekehrt führt der ESVK die Tabelle in der DEL2 an. Das wäre doch eine schöne Schlagzeile, wenn am Ende die Joker in der DEL2 und ihr Heimatverein Lauchdorf in der Yes-Licht-Liga triumphieren?

Lutzenberger: Der ESC und der ESV teilen sich sogar das Personal – der neue Marketingleiter des ESVK, Daniel Wiedemann, ist zugleich einer unser beiden Stammtorleute. Ich gehe klar davon aus, dass es so kommen wird – alles andere wäre eine Enttäuschung.

Im Ostallgäu gibt es nun zwei Teams neu im Pokal: Apfeltrang und Eisenberg. Geht es wie beim Fußball um Millionen Euro mehr durch Werbeeinnahmen, indem mehr Spiele gezeigt werden, oder hat das sportliche Hintergründe?

Lutzenberger: Beides: Die zwei Teams machen den Pokal natürlich sportlich noch attraktiver und ich denke, es ist nur noch eine Frage der Zeit bis magenta tv und DAZN anklopfen werden.

Neben der Liga beginnt auch wieder der Pokal-Wettbewerb – der auch heuer von der ABK-Brauerei gesponsort wird. Ist das noch legales Doping oder gibt es Unterstützung in anderer Form?

Lutzenberger: Gerstensaft gibt Kraft und Konzentration, das reicht.



