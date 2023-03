Streik in Kaufbeuren: Stillstand am Bahnhof, Schulbusse rollen

Der bundesweite Streik zeigt auch in Kaufbeuren Wirkung: Der Bahnhof ist ausgestorben. Aber die Schulbusse rollen. Ein erster Lagebericht.

27.03.2023 | Stand: 14:04 Uhr

Update, 9.30 Uhr:

Nach wie vor rollt nichts am Kaufbeurer Bahnhof an diesem Streik-Montag. Der Pendler-Parkplatz südlich der Gleise ist weitgehend leer. Mehrere Fahrgäste warten vergeblich in der Bahnhofshalle, telefonieren, einer sitzt auf seinem Rollkoffer. "Das kotzt mich an", sagt der junge Mann sichtlich genervt." Ich muss nach München, habe einen Geschäftstermin." Stillstand auf den Gleisen herrscht jedoch auch in den Ballungszentren. Er habe zwar Verständnis für die Streikenden und ihre Forderungen, sagt der Mann, aber: "Nicht auf dem Rücken der Fahrgäste." Das sei wie mit den "Klima-Klebern", meint er. Der Klima-Protest auf der Straße nötige Autofahrer ebenfalls, stehenzubleiben - Handwerker kämen nicht zu ihren Kunden, Patienten nicht zum Arzt. Habe er den Streik nicht kommen sehen? "Das habe ich wohl verdrängt", sagt er - und lächelt etwas gequält. "Worauf ich warte?", sagt eine Frau. "So genau weiß ist das auch nicht. Ich hoffe einfach, dass irgendwann doch ein Zug Richtung Augsburg fährt."

Bernadette Schmidt hinter der Theke am Kaufbeurer Bahnhofs-Kiosk: Sie hofft am Montag auf Kunden von auswärts. Bild: Alexander Vucko

Seit 5 Uhr ist der Bahnhofsladen "Weltpresse" in Kaufbeuren geöffnet. Belegte Semmeln, Muffins, süße Teilchen - Bernadette Schmidt hat für Proviant wie an jedem anderen Montagmorgen auch gesorgt. "Immer mal wieder kommt jemand rein", sagt sie. "Dass kein Zug fährt, hat dann doch einige überrascht." Man hätte sich natürlich informieren können, sagt die Verkäuferin lächelnd und zeigt auch die vielen Tageszeitungen vor sich auf der Theke. Sie hofft nun, dass sich ihren Proviant heute noch verkauft - an die gestrandeten Fahrgäste, Tafifahrer und Kunden von auswärts.

Ursprungsmeldung 7 Uhr:

Großstreiktag in Kaufbeuren: Der Bahnhof ist am frühen Montagmorgen wie ausgestorben. Es fährt kein Zug. „Fern- und Regionalverkehr aktuell eingestellt“ steht auf den elektronischen Anzeigetafeln. Zwei gestrandete Fahrgäste sitzen in der Bahnhofshalle. „Ich muss nach Augsburg“, sagt ein junger Mann. Wie er dahinkommen möchte? „Ich weiß es nicht.“ Auf dem Vorplatz stehen Taxen. „Vielen ist das natürlich zu teuer“, sagt ein Fahrer. An diesem Streiktag sei für die Fuhrunternehmer auch nicht mehr zu tun als sonst.

Der Kaufbeurer Bahnhof ist am Montagmorgen ausgestorben. Bild: Alexander Vucko

Der Streik der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und Verdi legt den Nah- und Fernverkehr in Deutschland am Montag weitgehend lahm. Die Busse der Verkehrsgesellschaft Kirchweihtal sollen hingegen fahren wie gewohnt. Dies hat das Unternehmen angekündigt.

Die Mitarbeiter des Kaufbeurer Busunternehmen sind zwar auch in der Gewerkschaft Verdi organisiert, doch laufen die Tarifverträge noch bis Ende des Jahres. Da die Verhandlungen bei Kirchweihtal noch nicht begonnen haben, ist laut Geschäftsführung auch kein Streik geplant. Im Bereich der Ostallgäuer Verkehrsgemeinschaft seien nur Linien der Regionalbus Augsburg GmbH und der Regionalverkehr Schwaben-Allgäu GmbH betroffen.

Weitgehend normaler Schulbusbetrieb am Busbahnhof Plärrer in der Kaufbeurer Innenstadt. Bild: Alexander Vucko

Der Schulunterricht in Kaufbeuren und Umgebung soll wie gewohnt stattfinden. „Trotz des Streiktages durch den Öffentlichen Dienst findet planmäßiger Unterricht statt“, teilt das Mariengymnasium in Kaufbeuren mit. Die Verkehrsgesellschaft Kirchweihtal habe zugesagt, dass sie nicht vom Streik betroffen ist und dass ihre Busse ganz normal verkehren werden. Allerdings sei es möglich, dass Züge im Nahverkehrsbereich streikbedingt ausfallen. Schülerinnen und Schüler, die sonst mit dem Zug in ihre Schulen nach Kaufbeuren kommen, darunter viele Jugendliche der FOS/BOS könnten heute später oder gar nicht zum Unterricht erscheinen. An weiterführenden Schulen in Kaufbeuren fahren derzeit mehr "Eltern-Taxis" als sonst vor, oft mit mehreren Schülerinnen und Schülern besetzt. "Wir haben vorsichtshalber einen Fahrdienst organisiert", sagt eine Mutter. "Das läuft aber eigentlich problemlos."

Der Verkehr auf den Kaufbeurer Straßen fließt an diesem Montagmorgen wie üblich.