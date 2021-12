Sturm löst Blechteile vom Gablonzer Haus in Kaufbeuren

Sturmtief Christian hat Blechteile vom Dach des Gablonzer Hauses in Kaufbeuren-Neugablonz gelöst. Auch die Eislaufbahn für Kinder ist betroffen. Am Mittwoch bleibt die Attraktion geschlossen.

01.12.2021 | Stand: 11:02 Uhr

Sturmtief Christian hat sich auch am Gablonzer Haus in Kaufbeuren-Neugablonz zu schaffen gemacht. Wegen des starken Windes lösten sich Blechteile vom Flachdach, die laut Feuerwehr abzustürzen drohten. Die Einsatzkräfte sicherten die Dachteile am Dienstag mit Schrauben. Laut Stadtbrandrat Helmut Winkler räumte der Löschzug lose Blech vom Dach und lagerte die Teile auf dem Vorplatz. Das Gablonzer Haus und die dort untergebrachten Einrichtungen mit der Leihbücherei und dem Corona-Testzentrum sind weiterhin zugänglich, eine Gefahr besteht laut Winkler nun nicht mehr.

Sturmtief wütet im Zentrum von Neugablonz

Betroffen von dem Sturm ist auch die Eislaufbahn beim „Hüttenzauber“ auf dem Bürgerplatz. Im Umfeld stürzten Nadelbäume um, die laut Mitorganisator Thorsten Friedrich allerdings zu keinen größeren Schäden führten. Auch die Lichterketten hielten dem Wind stand. Am Mittwoch wurde die Anlage überprüft. Eigentlich sei es möglich gewesen, die Anlage wieder zu öffnen, sagt Friedrich, der den Einsatzkräften für ihren abendlichen Einsatz dankte. „Allerdings dauert die Sturmwarnung auch am Mittwoch noch an, sicherheitshalber öffnen wir erst am Donnerstag.“ Am Mittwoch blieb die Eisbahn geschlossen. Um 15 Uhr geht die vorweihnachtliche Attraktion im Neugablonzer Zentrum am Donnerstag dann aber wie gewohnt in Betrieb.

Der Sturm war für einen weiteren Feuerwehreinsatz am Dienstagabend verantwortlich. Im Neugablonzer Erlenweg hatten sich an einem Wohnhaus ebenfalls Dachteile und eine Schornsteinabdeckung gelöst, die herunterzufallen drohten. Die Feuerwehr sicherte die Blechstücke mit einem Spanngurt.