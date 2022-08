Suche nach dem Derbykönig - in der A-Klasse 5 geht es eng zu

In der A-Klasse 5 können Kaufbeuren II, BSK Neugablonz II, Irsee, Eggenthal, Baisweil oder Hirschzell aufsteigen. Der Oberbeuren II bekommt es mit einer neuen Liga zu tun.

In der A-Klasse verteilen sich die Fußballteams aus der Region in der Saison 22/23 auf drei Ligen, was hauptsächlich daran liegt, dass der TSV Oberbeuren II von der A-Klasse 5 in die A-Klasse 3 umziehen musste und somit in einer Liga spielt, die ausnahmslos aus Reserveteams besteht.

Oberbeuren II will Klasse halten

Gegner des TSVO II werden Günz/Lauben, Heimertingen, Steinheim, Mindelheim, Oberegg und weitere sein. Während neben Heimertingen insbesondere die Zweitvertretung Mindelheims als Favorit gehandelt wird, gilt bei der Oberbeurer Reserve der Klassenerhalt als oberstes Saisonziel.

Die AK5 ist die Derbyliga

Spannend vorne und hinten wird es vermutlich in der A-Klasse Allgäu 5, einer Liga, die in der zurückliegenden Saison besonders viel Freude machte. Drängende Fragen vor Saisonstart sind: Gelingt dem TV Irsee eine zweite Glanzsaison? Knüpft der ASV Hirschzell an die starken Leistungen des Frühjahrs an und kommt seinem Ziel, dem Aufstieg, wirklich näher? Und welche Rolle können Eggenthal, Biessenhofen/Ebenhofen und die SpVgg Kaufbeuren II spielen?

Stadtderby Ende August

Die SVK-Reserve ist nach starker Saison in der B-Klasse aufgestiegen und will die A-Klasse nur als Zwischenschritt sehen. Für das Team von Dustin Hennes ist klar: Am Ende soll es ein vorderer Tabellenplatz werden, doch dort wollen auch andere Teams hin: die SVG Baisweil/Lauchdorf oder der TSV Rosshaupten zum Beispiel. Im Kalender markieren dürfen sich Fans des hiesigen Sports schon einmal das letzte August-Wochenende. Dann kommt es nämlich zum Aufeinandertreffen von Kaufbeuren II und Neugablonz II (in Kaufbeuren). Nachdem es diese Duelle in der Bezirksliga nicht mehr gibt, wird das Prestigeduell in dieser Spielzeit in der A-Klasse ausgetragen.

Schlingen in der AK2 Mitfavorit

Der SV Schlingen will indes die A-Klasse 2 aufmischen, in die er umgruppiert wurde. Das Team des neuen Coaches Hakan Efir zählt neben Breitenbrunn/Loppenhausen, Mattsies, Tussenhausen und Auerbach/Stetten zum Favoritenkreis. Für den FSV Lamerdingen, der die Klasse im Frühjahr als Zwölfter hielt, ist der Nicht-Abstieg auch 22/23 oberste Maxime.

