Susanne Seiffert aus Kaufbeuren bei Fotowettbewerb "Vielf-Alt" erfolgreich

Die Kaufbeurer Fotografin holt mit dem Bild eines betagten Liebespaares einen Preis bei deutschlandweitem Wettbewerb. Auch die Bundesfamilienministerin gratuliert.

24.09.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Großer Erfolg für die Kaufbeurer Fotografin Susanne Seiffert: Sie gehört zu den Siegern beim deutschlandweiten Fotowettbewerb „Vielf-Alt“, die Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) bei einer feierlichen Veranstaltung in Berlin geehrt hat. Der Wettbewerb der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (Bagso) hat das Ziel, Leben im Alter in all seinen Facetten darzustellen. Ministerin Lisa Paus gratulierte den Gewinnerinnen und Gewinnern persönlich und überreichte Preise im Gesamtwert von 19.000 Euro.

Seiffert holte mit ihrer Arbeit „Dritter Frühling“ den zweiten Preis in der Kategorie „Das bin ich. Individuell im Alter“. „Die Fotos sind ein starkes Signal für differenzierte Altersbilder: Sie zeigen, dass Individualität, Engagement und Mut unabhängig vom Lebensalter sind“, lobte die Ministerin. Die Preisträgerinnen und Preisträger machten mit ihren Fotos die enorme Bandbreite der Lebenswirklichkeiten älterer Menschen in der Gesellschaft sichtbar. „Sie zeigen die reichhaltigen Formen an Individualität, der Teilhabe sowie des Engagements in so vielen Bereichen. Ältere Menschen haben viel zu geben und sie tun das auch“, sagte Paus.

Dr. Regina Görner, Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen betonte bei der Preisverleihung: „Realistische Altersbilder sind enorm wichtig dafür, dass ältere Menschen in unserem Land ihre Potenziale nutzen können. Dazu will der Fotowettbewerb beitragen.“ Zweifellos könne das Alter Einschränkungen und Hilfebedürftigkeit mit sich bringen. Aber Älterwerden bedeute auch: „Aktiv sein, engagiert, auch queer, auch migrantisch, auch sportlich, auch experimentierfreudig und vieles mehr. Ältere sind alles, was alle anderen Generationen auch sind“, sagte Görner.

Die Kaufbeurerin holte mit ihrem Bild den zweiten Preis in der Kategorie "Das bin ich. Individuell im Alter"

Während der Einreichungsphase des Fotowettbewerbs zwischen Januar und Mai seien fast 1500 Beiträge eingesandt worden, hieß es bei der Preisverleihung. Eine unabhängige Jury wählte die zwölf Preisträgerinnen und Preisträger aus. Zudem gab es einen Publikumspreis, über den im Zuge einer zweiwöchigen Online-Abstimmung im Juni bestimmt wurde. Neben der Kategorie „Das bin ich. Individuell im Alter“, in der Seiffert erfolgreich war, gab es noch die Sparten „Mittendrin. Aktiv und engagiert bis ins hohe Alter“, „Licht und Schatten. Herausforderungen im Alter“, „Gemeinsam geht was. Jung und Alt im Austausch“ sowie den spartenübergreifenden Publikumspreis. (maf)

Die ausgezeichneten Fotografien sowie alle eingereichten Bilder sind auf der Internetseite der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen zu finden