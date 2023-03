Mission mit klarer Vorgabe - SVM will in Marktoffingen punkten

Der SV Mauerstetten will zumindest einen Punkt aus der Bayernligapartie beim FSV Marktoffingen mitbringen.

Bereits am heutigen Samstag spielen die Volleyball-Damen 1 des SV Mauerstetten in der nördlichsten Ecke Schwabens gegen den FSV Marktoffingen. Anspiel der Partie in der Bayernliga ist um 15.30 Uhr.

Gegner mit dem Rücken an der Wand

Gleichsam seit Urzeiten kämpfen die beiden Mannschaften gegeneinander, die Spielerinnen kennen sich bereits aus der frühesten Jugend sowie nach unzähligen Spielen gegeneinander sehr gut. Zudem kämpft der FSV Marktoffingen, der mit 16 Punkten auf einem Abstiegsplatz steht, in seinem vorletzten Spiel mit aller Macht um Punkte. So wird der FSV vor seinem letzten Spiel beim derzeitigen Tabellenfünften VC DJK München-Ost-Herrsching schon jetzt um seine letzte Chance auf den Klassenerhalt in der Bayernliga vehement kämpfen.

SVM kann Marktoffingen distanzieren

Der SVM steht nach einem Sieg zuletzt zwar mit 21 Punkten bei noch drei verbleibenden Spielen wesentlich besser auf dem siebten Tabellenplatz da, ist aber noch lange nicht aus dem Schneider. Trainer Jürgen Malter: „Wenn wir einen Punkt aus Marktoffingen mitnehmen, können wir von diesen nicht mehr eingeholt werden. Ein Punkt würde uns für die beiden letzten Spiele Anfang April je nach Ausgang der weiteren Spiele an diesem Wochenende schon sehr guttun.“

Auch Nadine Birk fällt aus

Aber der Coach hat mal wieder Ausfälle zu verzeichnen: „Leider müssen wir neben den beiden langzeitverletzten Ina Wahmhoff und Eva Kleiner auch noch auf Nadine Birk aufgrund einer Ausbildungsverpflichtung verzichten. Doch da wird sicherlich Franziska Holderried als gute Libera gekonnt in die Bresche springen. Zusätzlich werden uns erneut die Routiniers Maresa Gabel und Caro Karl hervorragend unterstützen, sodass wir sehr zuversichtlich nach Marktoffingen fahren.“ Damit steht dem Trainer folgender elfköpfiger Kader zur Verfügung: Alissa Birk, Marina Zabel, Nelly Hatzenbühler, Mona und Sandra Gärtner, Franziska Holderried, Lea Weh, Lara Schmid, Eva Seidl, Maresa Gabel und Caro Karl.

Südbayerische U14-Meisterschaft in Mauerstetten

Am Samstag und Sonntag kämpft zudem die U14 des SVM zuhause in der Dreifach-Sporthalle bei der südbayerischen Meisterschaft um einen der sechs Plätze für die „Bayerische“. Teilnehmer sind: TSV Unterhaching, TG Landshut, ASV Dachau, FTSV Straubing, TSV Mühldorf, ESV Neuaubing, RR Vilsbiburg, SV Lohhof, TSV Nördlingen, TSV TB München sowie SV Mauerstetten mit zwei Teams. In dem Zwölferfeld rechnet sich der SVM als schwäbischer Meister Chancen aus. Zusätzlich wird im Sportlertreff der Halle neben der Verköstigung auch das Spiel der Damen 1 ab 15.30 Uhr im Fernseher zu sehen sein.