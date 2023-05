SV Mauerstetten dominiert die Premiere der Bezirksmeisterschaft im Volleyball

Erste Bezirksmeisterschaft im Volleyball für die U11. Der SV Mauerstetten ist mit einem Quintett vorn dabei.

10.05.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Zum ersten Mal wurde eine schwäbische Meisterschaft im Volleyball für die Altersklasse U11 ausgespielt. Zwölf Mannschaften waren in Marktoffingen am Start, darunter auch fünf Teams des SV Mauerstetten.

Pilotprojekt in Schwaben

Die U11-Meisterschaft wurde als Pilotprojekt in Schwaben gestartet und bietet den 9-11 Jährigen erstmals die Gelegenheit, Volleyball zu spielen. Die Regeln sind vereinfacht, sodass der erste Ball, der vom Gegner übers Netz kommt, gefangen werden darf – danach muss weiter direkt gespielt werden. Der Aufschlag kann auch eingepritscht werden, sodass alle Kinder unabhängig von ihrer Klasse die Chance haben, mitzuspielen.

Alle SVM-Teams überstehen Gruppenphase

Neben den Mauerstettener Teams war noch Ausrichter Marktoffingen, Nördlingen und Sonthofen dabei. In vier Gruppen ging es in Spielen über 2x10 Minuten in die Gruppenphase. Alle Mauerstettener Teams platzierten sich gut und kamen in die Überkreuzspiele Erster gegen Zweiter. Letztendlich bestritten drei Mannschaften des SVM und eine aus Marktoffingen die Halbfinalspiele – und SVM I gegen SVM II schließlich das Endspiel. Viele begeisterte Zuschauer sahen sehr motivierte Kinder, die zum größten Teil das erste Mal richtig mitspielten, und viele Ballwechsel, die bereits in diesem jungen Jahrgang gespielt wurden.

Meisterschaft soll weiter stattfinden

Veranstalter und Beteiligte waren sich einig, dass das Projekt auch in der nächsten Saison stattfinden soll, da bereits bei den Kleinsten der Ehrgeiz und die Motivation fürs Training geweckt werden kann. Nach einer stimmigen Siegerehrung, bei der es viele Geschenke gab, fuhren die Jüngsten glücklich und mit vielen neuen Eindrücken nach Hause. Damit fügte der SV Mauerstetten seinen Erfolgen im Nachwuchs weitere Titel hinzu.