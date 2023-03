SVK mit Wohlfühlklima - Trainingslager in Kroatien

Die SpVgg Kaufbeuren kehrt mit zwei Testspielsiegen aus dem Trainingslager in Porec zurück. Damit kehren die Spieler entspannt und mit Erfolgserlebnissen zurück.

04.03.2023 | Stand: 11:00 Uhr

Ein erfolgreiches Trainingslager absolvierte die SpVgg Kaufbeuren im kroatischen Porec. Trainer Mahmut Kabak fand dort mit seinen Betreuerstab und 26 Aktiven des Bezirksligisten optimale Bedingungen vor.

Gechillt im im Hotel

„Das Hotel bot alles, was man brauchte. Kraftraum und Whirlpool waren häufiger Treffpunkt der Spieler, zudem konnte man weitere Möglichkeiten nutzen“, berichtet Kapitän Johannes Martin. Zudem fanden zwei Testspiele gegen die Bezirksliga-Mannschaften TSV Rohrbach und FC Dingolfing statt. „Die Ergebnisse in der Vorbereitung sind zweitrangig, trotzdem freut man sich über jeden Erfolg“, meint Kabak. Gegen Rohrbach gelang ein 5:1 und gegen Dingolfing siegte die SVK mit 3:1. Erfolgreichster Schütze war Robin Conrad mit fünf Treffern, Jonas Ruf und Jannik Keller trafen je einmal, zudem kam noch ein Eigentor dazu.

Siege nicht aussagekräftig - aber trotzdem gut

„Hauptmerkmal waren natürlich die zwei täglichen Trainingseinheiten auf Rasen. Mit den Trainingsplätzen konnte man absolut zufrieden sein, zu den zwei Testspielen gibt es nicht viel zu sagen. Wichtig war es auf jeden Fall, dass wir mit zwei Siegen nach Hause fuhren und so das Trainingslager mit einem guten Gefühl abschließen konnten“, resümierte Martin dazu.

Am Wochenende drei weitere Partien für die SVK

Seine Bilanz fällt dementsprechend positiv aus: „Von meiner Seite aus war das Trainingslager mehr als ein großer Erfolg und um ehrlich zu sein, vermisse ich die Zeit jetzt schon.“ Am Wochenende stehen weitere Testspiele an: Am Samstag geht es ab 12 Uhr gegen den Bezirksligisten FC Affing, anschließend ist um 14 Anstoß gegen den FC Kempten. Gespielt wird im Sportpark Haken auf dem Kunstrasen. Trainer Kabak kann dabei jedem Spieler Einsatzzeiten geben. Denn am Sonntag folgt noch das letzte Vorbereitungsspiel ab 10 Uhr, und zwar gegen die SpVgg Langerringen.