SVM gegen BSK: Das sagen die Trainer vor dem Derby in der Kreisliga Süd

Vor der Partie zwischen dem SV Mauerstetten und dem BSK Olympia Neugablonz sprechen die Trainer Uwe Zenkner und Mathias Franke miteinander und übereinander.

20.10.2023 | Stand: 12:04 Uhr

Mit Blick auf die Tabelle ist es zweifellos ein Duell zweier Teams, die in der Kreisliga Süd besser dastehen wollen als auf Platz zehn und zwölf. Die schwachen Saisonstarts des SV Mauerstetten (dem Überraschungssieg gegen Rettenberg vor wenigen Tagen zum Trotz) und des BSK Olympia Neugablonz ändern aber nichts daran, dass bei Spielen gegeneinander immer viele Emotionen dabei sind. Am Sonntag (15 Uhr) treffen beide in Mauerstetten aufeinander. Die Redaktion hat die beiden Trainer, Uwe Zenkner (63) vom SVM und Mathias Franke (32) vom BSK, zum Interview eingeladen – entstanden ist ein Gespräch auch übereinander.

Geht man nach der alten Fußballerweisheit, dass in Derbys stets eigene Gesetze gelten. Wie lautet dann Paragraf eins am Sonntag?

Uwe Zenkner: Lasse dich nicht von den Emotionen leiten, aber nutze sie, wenn es nötig ist.

Mathias Franke: (lacht) Ein Derby hat immer seine eigenen Gesetze. Ich vergleiche es mit einem Pokalspiel. Gegen Mauerstetten erwarte ich einen heißen Tanz. Wer mehr kämpft, wer hintenraus mehr Luft hat, wird dieses Spiel auch für sich entscheiden.

Herr Franke, was schätzen Sie eigentlich an Ihrem Kollegen Zenkner?

Mathias Franke: Uwe Zenkner ist sehr lange in diesem Trainergeschäft. Er liebt den Fußball, wie auch ich. Das schätze ich sehr. Aus Sicht eines Trainers weiß er genau, wie viel Arbeit Woche für Woche hineingepackt wird. Ich habe enormen Respekt vor seiner Arbeit. Sein Fußballerherz schlägt am richtigen Fleck.

Und Sie, Herr Zenkner?

Zenkner: Ich kann ihn als Trainer nicht wirklich beurteilen, da ich ihn nur als Spieler kenne. Er ist ja erst seit eineinhalb Jahren als Spielertrainer tätig und sieht jetzt auch die andere Seite des Geschäfts. Gut finde ich, dass er den BSK in einer schwierigen Phase nicht hängen gelassen hat.

Blicken wir auf die, die auf dem Platz den Unterschied ausmachen sollen. Welcher Akteur ist das bei Ihrem kommenden Gegner Mauerstetten?

Franke: Ich glaube, dass Mauerstetten als Kollektiv hier enorm etwas bewirken kann. Allein, dass sie zuletzt Spitzenreiter Rettenberg die erste Saisonniederlage zugefügt haben, wird sie beflügeln und mit breiter Brust gegen uns auflaufen lassen. In der vergangenen Saison haben wir beide Duelle knapp verloren. Markus Kees ist immer für Tore gut und auch Moritz Streit ist ein gefährlicher Stürmer.

Welche Akteure haben Sie bei Neugablonz als Spieler im Blick, die den Unterschied ausmachen?

Zenkner: Natürlich ein Benny Mayer mit seinem Torinstinkt und seinem sehenswerten linken Fuß. Auch die Standards von Mathias Franke können ein Spiel entscheiden.

Was macht Sie eigentlich zuversichtlich, dass es für Ihre Fans ausreichend Gelegenheit zum Jubeln gibt? Seit September hat der SV Mauerstetten daheim nie mehr als ein Tor erzielt…

Zenkner: Ein Tor reicht doch, um zu gewinnen, wenn du selbst keines kriegst, oder? Letzteres ist aber eher das Problem. Ich glaube jedoch, dass wir gerade auf dem besten Weg sind, unsere Offensivstärke wieder zu erlangen, was die beiden letzten Auswärtsspiele gezeigt haben.

Kein Tor kriegen ist ein gutes Stichwort: Was spricht dagegen, dass der BSK Neugablonz am Sonntag drei Tore erzielt? Genau das gelang Ihrer Mannschaft ja in den zurückliegenden drei Auswärtspartien…

Franke: Genau, wir haben bewiesen, dass wir es können. Nur haben wir uns in Rettenberg und Kottern für den Aufwand nicht belohnt. In Mauerstetten muss unsere Defensive stehen, weil der SVM immer Qualität für ein Tor hat. Nur wenn wir konzentriert arbeiten, also nichts zulassen, können wir auch vorne durch unsere schnellen Stürmer zum Torerfolg kommen.