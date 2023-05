SVM setzt Erfolgsgeschichte fort - U14 deutscher Vizemeister im Volleyball

Das U14-Volleyballteam des SV Mauerstetten wird überraschend deutscher Vizemeister. Zuhause wird die Mannschaft mit Blasmusik empfangen.

Sensation in Straubing: Die U14 des SV Mauerstetten ist deutscher Vizemeister im Volleyball geworden. Denn favorisiert waren für die ersten Plätze die großen Vereine mit Volleyballinternaten, Leistungsstützpunkten und Bundesligamannschaften – und nicht ein Verein aus einem kleinen Dorf im Ostallgäu.

16 Mannschaften im Rennen

In Straubing kämpften 16 Mannschaften des Jahrgangs 2010 und jünger (U14) um den deutschen Meistertitel. Der SVM hatte sich als bayerischer Meister für den Wettbewerb qualifiziert. Das Team wird seit Januar von Eva Meixner und Jan Timmer betreut – zuvor waren Peter Schmid und Christoph Saveur verantwortlich. Während des Turniers stand Karin Sailer als Headcoach mit ihrer langjährigen Erfahrung an der Seitenlinie. Die Mannschaft hatte es in der Gruppenphase mit dem SC Neubrandenburg (Mecklenburg-Vorpommern), dem SC Union Emlichheim (Niedersachsen) und dem TV Lebach ( Saarland) zu tun.

SVM souveräner Gruppenerster

Den SVM-Mädels gelang trotz anfänglicher Nervosität ein perfekter Start – auch die übrigen Spiele wurden gewonnen. Somit stand Mauerstetten als Gruppenerster im Viertelfinale gegen VC Wiesbaden (Hessen). Der erste Satz war hart umkämpft (26:24). Doch der SVM setzte sich auch hier mit 2:0 durch. Damit war das Halbfinale erreicht und die Bronzemedaille bereits zu diesem Zeitpunkt gesichert. Insgesamt wurden alle mitgereisten Spielerinnen eingesetzt.

Den Favoriten SC Dresden besiegt

Als Außenseiter ging es gegen den großen SC Dresden (Sachsen) – der sich sogar selbst als Favorit gesehen hatte. Karin Sailer vertraute auf ihre Startspielerinnen, die aber den ersten Satz abgeben mussten (22:25). Auszeiten und Wechsel von der starken Mauerstettener Bank konnten den Satzverlust nicht verhindern. Aber im zweiten Abschnitt kam der SVM zurück und gewann diesen zur Überraschung von Dresden (25:17). Im Entscheidungssatz machten die Ostallgäuerinnen von Anfang an Druck: Nach einer Serie von Punkten verwandelten sie den zweiten Matchball zum 15:6. „Finale, Finale“, hallte es von der Tribüne.

Schweriner SC im Finale gefordert

Im Finale vor rund 400 Zuschauern wartete der Schweriner SC (Mecklenburg-Vorpommern). Bereits beim Einschlagen war die körperliche Überlegenheit der Schwerinerinnen deutlich zu sehen. Die SVM-Mädels waren aber von Sailer und Meixner perfekt eingestellt worden. Beim Stand von 24:19 hatte Mauerstetten gleich fünf Satzbälle – und gewann mit 25:20. Auch im zweiten Abschnitt startete der SVM sehr gut und ging in Führung. Doch dann kam Schwerin auf und lag plötzlich mit 19:14 vorn. Zwar kämpfte sich der SVM noch heran, dennoch ging der zweite Satz an den SSC (25:20). Die Entscheidung fiel im Tiebreak. Mauerstetten begann stark (5:1), doch Schwerin konnte ausgleichen. Der SSC spielte danach seine Größe aus (14:7). Die SVM-Mädels versuchten durch Wechsel und Umstellung noch einmal alles, dennoch gelang Schwerin der Matchball zum 15:8.

Abschied von Karin Sailer

Die deutsche Vize-Meisterschaft der U14 des SV Mauerstetten darf als Sensation gewertet werden. Dafür wurde das Team in Mauerstetten überraschend mit Blasmusik und von Fans empfangen. Dabei gab viel Applaus für die kleinen, aber nun großbekannten Mädels und ihre Trainer. Ein Wermutstropfen war aber auch dabei: Karin Sailer beendet nach jahrzehntelangem und überaus erfolgreichem Engagement ihre Tätigkeit für den Nachwuchs des SV Mauerstetten. Sie ist allerdings auf Verbandsebene (BVV) weiterhin aktiv.