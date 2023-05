SVO geht neue Wege - Germaringen mit neuen Kooperationen

Die Fußballabteilung des SVO Germaringen stellt neue Leitlinien auf, auch gegen Mobbing – und baut eine Kiosküberdachung.

03.05.2023 | Stand: 17:45 Uhr

Jung, dynamisch und mit viel Herzblut, so präsentierte sich der SVO Germaringen zur Jahreshauptversammlung der Fußballabteilung. Viel Leidenschaft für den Verein war auch aus den Rechenschaftsberichten der vier Ressortleiter zu hören. „Leider gehören dazu auch einmal unpopuläre Entscheidungen“, sagte der Sportliche Leiter Oliver Baumann.

Trennung von Franz Zimmermann schmerzt

Denn die Trennung von Ex-Trainer Franz Zimmermann war schon für alle im Verein aus menschlicher Sicht sehr schmerzhaft – weshalb ihn Baumann im Nachgang noch einmal als Vater des Aufstieges in die Bezirksliga nannte. „Die Entwicklung der Ersten Mannschaft hat uns jedoch bestätigt und ich bin überzeugt, dass wir die Klasse halten werden“, sagt Baumann. Einen Trainerwechsel gab es jüngst auch bei der Zweiten Mannschaft, in der nun Otto Ullmann zusammen mit Bernd Dopfer den drohenden Abstieg noch verhindern sollen.

Werte beim SVO Germaringen gestärkt

Über gute sportliche Entwicklungen bei den 13 Nachwuchsmannschaften berichtete auch das Jugend-Ressort. Christian Gabler ging in seinem Bericht jedoch mehr über neue geschaffene Strukturen ein, die den Verein künftig in seiner Organisation auf eine nächste Stufe stellen werden. „Zusammen mit Vertretern des Bayerischen Fußballverbandes und unserem Jugend-Trainer-Team haben wir neue Leitlinien für die Vereinsarbeit speziell im Nachwuchs erarbeitet. Inhaltliche Themen waren dabei Mobbing, Konfliktlösung, das Zusammenspiel mit den Eltern, aber auch der allgemeine Umgang im Sportverein“, berichtete Christian Gabler, der dafür vom BFV viel Lob geerntet hatte, denn solche Seminarangebote werden laut Verband von den Vereinen noch viel zu wenig angenommen. Auch die neue Kooperation mit der AOK Kaufbeuren-Ostallgäu, die dem SVO Germaringen weitere sportliche, aber auch sportmedizinische Möglichkeiten biete, nannte Gabler als eine zukunftsweisende Verbesserung des Vereinsangebots.

Sommer-Cup und Ferien-Camp

Nach drei Jahren Corona-Pause wird zudem der Linara-Jugend-Sommer-Cup mit knapp 80 Mannschaften vom 7. bis zum 9. Juli wieder der Höhepunkt in der Nachwuchsabteilung sein. Zudem findet schon traditionell vom 31. Juli bis 2. August das Fußball-Ferien-Camp in Germaringen statt, dass BFV-Trainer Berndt Sonntag zusammen mit den SVO-Jugendtrainern absolviert.

Kiosk beim SVO Germaringen endlich überdacht

In Germaringen wurden jedoch nicht nur sportliche Weichen gestellt, sondern auch an der Infrastruktur weiter investiert. „Nach einer langen Planungsphase konnten wir endlich die Kiosküberdachung realisieren, zudem haben wir auch in der Küche einige Dinge modernisiert. Doch gerade die vielen fleißigen Hände, die unseren Verein dabei immer tatkräftig unterstützen machen den SVO so einzigartig“, sagte Ressortleiter Wendelin Burkhardt. Trotz aufwendiger Vereinsarbeit und Investitionen konnte Finanz-Chef Uli-Max Gundel der Versammlung ein positives Ergebnis überbringen – und bilanzierte, dass der Verein weiter auf gesunden Füßen steht.

