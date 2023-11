Swarovski-Gebäude in Neugablonz wird Flüchtlingsunterkunft

Kaufbeurens OB Stefan Bosse informiert darüber, dass die Stadt das Swarovski-Gebäude für die Unterbringung von mehreren Dutzend Geflüchteten mieten kann.

23.11.2023 | Stand: 18:12 Uhr

Während der Landkreis Ostallgäu händeringend nach Möglichkeiten sucht, weitere Flüchtlinge unterzubringen, deutet sich in der kreisfreien Stadt Kaufbeuren eine weitere Entspannung der Lage an. Wie Oberbürgermeister Stefan Bosse den Mitgliedern des Stadtrates berichtete, wurde der Kommune eine geräumige Immobilie in Neugablonz für die Unterbringung von Geflüchteten angeboten. Mittels einer Eilentscheidung hat der OB das Angebot angenommen. Der übliche Weg durch die städtischen Gremien hätte den Eigentümer zu lange im Unklaren gelassen, begründete er diese Vorgehensweise.

