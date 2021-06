Tänzelfest: Das ist aktuell geplant

Das Verbot für Festplätze bremst den Tänzelfest-Verein weiter aus. Auf was sich die Kaufbeurer freuen dürfen, wenn es weitere Lockerungen geben sollte.

11.06.2021 | Stand: 20:21 Uhr

Hoffen und Bangen heißt es weiter für alle Tänzelfest-Fans. Noch immer ist unklar, ob im Juli ein Rummel mit Biergarten stattfinden darf. Das eigentliche Kinderfest wurde wie mehrfach berichtet bereits abgesagt. Tänzelfestvereins-Vorstand Horst Lauerwald möchte die Kaufbeurer vom 23. bis 30. Juli wenigstens auf den Tänzelfestplatz einladen, um dort in einem Biergarten, in Fahrgeschäften und an Buden entspannte Stunden zu verbringen. Parallel dazu könnten im Rondell nebenan Musikkapellen und Mitwirkende aus dem ältesten historischen Kinderfest Bayerns – allen voran das Kaiserpaar – auftreten. Doch noch, so Lauerwald nach einer Besprechung mit der Stadt, seien in Bayern bis 3. Juli Festplätze generell verboten. Ob dies noch geändert wird, wisse derzeit niemand. Der Verein hofft jedoch weiter darauf. „Wir können das auch auf die Schnelle stemmen, die Schausteller sind bereit. Sie haben ja ohnehin kaum Engagements“, sagt Lauerwald. Sobald eine Entscheidung der Staatsregierung zu Festplätzen vorliegt, will der Verein zusammen mit der Stadt neu beraten.