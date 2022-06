Mit Kunz und Kaiser durch Kaufbeuren: Videos der Kulturwerkstatt stimmen auf das Tänzelfest 2022 ein.

18.06.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Nach zwei Corona-Jahren ist es bald wieder so weit: 1650 Kinder spielen die Geschichte ihrer Stadt nach, Gaukler ziehen durch die Straßen, die fünfte Kaufbeurer Jahreszeit beginnt. Doch noch vor dem Tänzelfest lassen sich Kaiser, Kunz von der Rosen und Bürgermeister in der Stadt blicken – zumindest in digitaler Form.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.