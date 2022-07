Dolce-Vita-Fans strömen in Massen ins Tänzelfest-Bierzelt - und wollen "Layla" hören

Wenn Dolce Vita in Kaufbeuren spielen, geht es rund. Wichtiger als die Diskussionen um den Ballermann-Hit ist vielen die Frage, ob die Tracht noch passt.

Von Birte Mayer

20.07.2022 | Stand: 18:44 Uhr

Schon am frühen Dienstagabend strömen die Massen – zumeist in Tracht gekleidet – in Richtung Tänzelfest-Bierzelt. Nach langer Corona-Pause steht endlich wieder ein Auftritt der legendären Freisinger Showband Dolce Vita in Kaufbeuren auf dem Programm. Unter denen, die den Stimmungsabend im Zelt vermisst haben, sind auch Dieter Schaurich (55) und Jörg Jansen (56).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.