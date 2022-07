Essen war am Freitag teilweise schon ausverkauft: Tausende strömten zum Lagerleben nach Kaufbeuren

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wird das Tänzelfest in Kaufbeuren zum Publikumsmagneten. Zehntausende Menschen feierten ausgelassen, das Essen wurde knapp.

18.07.2022 | Stand: 10:41 Uhr

Bei Kaiserwetter feierten Zehntausende Menschen am Wochenende das Tänzelfest in Kaufbeuren. Das älteste historische Kinderfest Bayerns fand nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wieder statt und lockte zahlreiche Besucherinnen und Besucher aus Nah und Fern in die Altstadt und auf den Festplatz mit Rummel und Bierzeltbetrieb.

Allein an den Lagerleben-Abenden zählte die Polizei je 14.000 Gäste. Publikumsmagneten waren zudem der Einzug des Festwirts am Samstagmittag, das Markttreiben der Kinder an den Vormittagen sowie der Einzug von Kaiser Maximilian mit anschließendem Festzug. Dabei spielen 1600 Kinder in stilechten Gewändern die Geschichte ihrer Stadt (hier sehen Sie den Tänzelfestumzug in voller Länge im Video).

Tänzelfest-Bilanz: 28.000 Besucher beim Lagerleben

Das gute Wetter und die "Sehnsucht" nach traditionellen Festen zog tausende Besucher zum Lagerleben. Ausgelassen und größtenteils friedlich wurde in der Kaufbeurer Altstadt gefeiert. Insgesamt spricht die Polizei von 28.000 Besuchern an den beiden Abenden. Vor fünf Jahren waren es beispielsweise 23.000 Besucher.

Viele Besucherinnen und Besucher wafen sich zum Tänzelfest stilecht in Schale. Pelz und Trinkhorn, Blumenkranz und Leinenrock oder das edle Gewand samt güldener Kette - am Freitag- und Samstagabend war die Stadt voll von Bürgersleuten, edlen Damen, Gauklern, Trommlern und Rittern. Das machte die Atmosphäre in der Kaufbeurer Altstadt besonders aus.

Bilderstrecke

Tänzelfest Lagerleben 2022 - der Samstag

1 von 16 2 von 16 3 von 16 4 von 16 5 von 16 6 von 16 7 von 16 8 von 16 9 von 16 10 von 16 11 von 16 12 von 16 13 von 16 14 von 16 15 von 16 16 von 16 Trommeln, Feuer und ausgelassene Stimmung. Beim Lagerleben ging es auch am zweiten Tag heiß her. Bild: Mathias Wild Trommeln, Feuer und ausgelassene Stimmung. Beim Lagerleben ging es auch am zweiten Tag heiß her. Bild: Mathias Wild 1 von 16 Tänzelfest Lagerleben Samstag Bild: Mathias Wild Tänzelfest Lagerleben Samstag Bild: Mathias Wild

Lagerleben: Essen war am Freitagabend teilweise schon ausverkauft

Die Besucher seien „super gut drauf“ gewesen, berichtet Maximilian Nocker, Sprecher für das Lagerleben. „Wir haben mit einer geringeren Vorlaufzeit als vor Corona gearbeitet und freuen uns, dass so viele Menschen gekommen sind“, sagt Nocker. Insgesamt zieht auch der Tänzelfestverein eine positive Bilanz zum Tänzelfestwochenende. Nocker ist froh, dass alle Mitwirkenden unversehrt geblieben sind.

Lesen Sie auch

Fotos von Eröffnung, Lagerleben, Umzug So schön war das Kaufbeurer Tänzelfest - Kompletter Umzug im Video

Die tausenden Besucher hätten viel Spaß gehabt. In manch beliebten Lagern sei am Freitag um 22.30 Uhr schon das Essen ausverkauft gewesen. Manche Lager - an Knotenpunkten wie am Hafenmarkt - hatten bereits am Freitagabend so viel verkauft wie sonst am ganzen Lagerleben-Wochenende. Nachschub musste am Samstagmorgen sogar aus Augsburg geholt werden (Lesen Sie auch: Der Kaiser am Straßenrand: Beim Tänzelfestzug gibt es 2022 einen besonderen Gast)

Bilderstrecke

Kaufbeuren Tänzelfest Lagerleben am Freitag

1 von 29 2 von 29 3 von 29 4 von 29 5 von 29 6 von 29 7 von 29 8 von 29 9 von 29 10 von 29 11 von 29 12 von 29 13 von 29 14 von 29 15 von 29 16 von 29 17 von 29 18 von 29 19 von 29 20 von 29 21 von 29 22 von 29 23 von 29 24 von 29 25 von 29 26 von 29 27 von 29 28 von 29 29 von 29 Zehntausende Besucher drückten sich am ersten Abend des Tänzelfest-Lagerlebens durch die Kaufbeurer Altstadt und verwandelten die Gassen in ein mittelalterliches Spektakel. Bild: Mathias Wild Zehntausende Besucher drückten sich am ersten Abend des Tänzelfest-Lagerlebens durch die Kaufbeurer Altstadt und verwandelten die Gassen in ein mittelalterliches Spektakel. Bild: Mathias Wild 1 von 29 Tänzelfest Lagerleben Freitag Bild: Mathias Wild Tänzelfest Lagerleben Freitag Bild: Mathias Wild

So fällt die Bilanz der Polizei zum Tänzelfest aus

Kaufbeurens Polizeichef Markus Ziegler sprachauf Nachfrage unserer Redaktion von einem „im Großen und Ganzen friedlichen Fest mit angenehmer Stimmung“. Bei den Lagerleben habe es zwar ein paar Pöbeleien mit Körperverletzungen gegeben, die aber alle glimpflich ausgegangen seien.

Laut Ziegler kam es am Freitagabend zu drei kleineren Schlägereien, bei denen fünf Menschen leicht verletzt wurden. Bei der Einlasskontrolle schlug zudem eine Frau einen Sicherheitsdienst-Mitarbeiter in den Bauch. Mehrere Angetrunkene erhielten Platzverweise.

Am Samstagabend wurden bei einer Pöbelei zwei Männer verletzt, eine Schaufensterscheibe an der Schlosserhalde ging zu Bruch. Ziegler freut es besonders, dass die Stimmung an beiden Abenden ansonsten sehr friedlich war und die Polizisten nicht beschimpft oder gar angegriffen wurden.

Einen kurzen Schrecken gab es am Samstagabend kurz vor Mitternacht: Ein Gasalarm wurde in der Ludwigstraße ausgelöst. Ein Hauseingang musste geräumt, Lager vorzeitig beendet werden. Am Ende ging es glimpflich aus. Ein Bewohner erlitt leichte Verletzungen. Ansonsten verliefen die beiden Lagerleben-Abende in der Altstadt überwiegend friedlich.

Das Tänzelfest wird noch bis zum 25. Juli in Kaufbeuren gefeiert.

Weitere Nachrichten aus Kaufbeuren lesen Sie hier.

Bilderstrecke

Tänzelfest Kaufbeuren 2022 - der Umzug