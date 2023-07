Tänzelfest 2023 ohne "Dolce Vita": Unser Autor erinnert sich an seinen ersten Besuch im Bierzelt

Besondere Momente mit der Show-Band „Dolce Vita“: Unser Autor denkt zurück an seinen ersten Besuch im Kaufbeurer Tänzelfest-Bierzelt.

05.07.2023 | Stand: 15:07 Uhr

Ein Tänzelfest ohne einen Auftritt von „Dolce Vita“? Das ist eine Nachricht, die selbst jemanden verwundert, der eigentlich ein leidenschaftlicher Hasser von Bierzelt-Krachlederei ist. Dem übel wird beim Gedanken an die immergleichen Gassenhauer, an das penetrante „Hoch die Tassen“, an die glasigen Blicke der Maßkrug-Anbeter. Doch ausgerechnet diese Band, die nun nicht mehr auf dem Tänzelfestplatz auftreten wird, schaffte das Kunststück, dem Verfasser dieser Zeilen eine besondere Begegnung mit sich selbst zu ermöglichen.

Als es Mitte der Nullerjahre erstmals hieß, dass große Teile der Kaufbeurer AZ-Geschäftsstelle zusammen ins Bierzelt gehen, hielt sich seine Begeisterung noch erheblich in Grenzen. Nun denn, eine Maß soll es sein, dann Abflug. Man arbeitet ja eh den ganzen Tag zusammen im Geschäft. Doch der Abend sollte sich ganz anders gestalten.

Es ist kurz nach Sechse im erhitzten Zelt. Noch sitzen alle brav auf den Bänken, fremdeln etwas und umklammern darum fest die Griffe ihrer wuchtigen Krüge, die bei den Frauen irgendwie größer aussehen als bei den Männern. Die Band spielt irgendetwas wie „Que sera“, was man sonst freiwillig nie hören würde. Doch plötzlich scheinen sich von einem Moment auf den anderen die Gesetze der Physik neu zu justieren. Oder sich zumindest die Physik des sozialen Miteinanders neu auszurichten. Die Zeit dehnt sich seltsam, während die Luft immer noch schwüler wird. Und mit einem Mal steigen alle Menschen zeitgleich in dem großen Bierzelt auf die Bänke. Eigentlich eine choreografische Meisterleistung, nur dass es keinen Meister gibt.

Tänzelfest-Bierzelt: Über Abteilungsgrenzen hinweg klirren die Krüge

Der Meister ist das Bierzelt-Kollektiv. Und das grölt. Textsicher. „54, 74, 90, 2006“. Der seinerzeit vergebliche Wunsch der „Sportfreunde Stiller“, Deutschland möge endlich einmal wieder den Weltmeistertitel im Fußball holen. Gecovert von „Dolce Vita“, die damit souverän die Seelen der Menschen auf den Bänken erreichen. Weiter geht es Schlag auf Schlag. Über Abteilungsgrenzen hinweg klirren die Krüge. Und plötzlich hat man die nette Kollegin aus dem anderen Büro Arm in Arm, was noch kurz vorher, als St. Martin am Nachmittage fünf Male schlug, UNDENKBAR gewesen wäre.

Dankbar nimmt man die zweite Maß in Empfang, deren Inhalt rasch dorthin will, wohin er muss. Wenig später unternimmt niemand Widerstandsversuche, als das geschmacklose Donaulied vom Beischlaf mit dem schlafenden Mädchen angestimmt wird. Bar jeden Anstands singt das ganze Zelt mit. Etliche Schlucke weiter noch ein fröhlicher Discofox mit einer anderen Kollegin in den biernassen Gängen zwischen den Bänken, wobei es dem Tanz inzwischen zwar ordentlich an Koordination gebricht. Dieses Leck aber durch fröhliches Gelächter des Tanzpaares verdeckt wird. Zoten machen die Runde und der eine oder andere Zigarillo wird angezündet, was damals im Zelt noch möglich war. Doch mit einem Mal ist die Musik aus. Gerade war es noch sechs, nun ist es elf. Die Fahrtüchtigkeit ist dahin.

Abgekämpft, irgendwie albern, aber auch irgendwie glücklich

Das Foto, das unser Redaktionsfotograf dann anfertigt, wird später einen abgekämpften Mann mittleren Alters zeigen, dessen T-Shirt Salzränder vom Schweiße aufweist. Abgekämpft, irgendwie albern, aber auch irgendwie glücklich. Dem Abgekämpften wurde klar, dass er nach diesem Abend die Landkarte seines Daseins neu zeichnen musste. Er hatte ein Land betreten, das ihm vorher noch nicht bekannt war. Nächstes Jahr würde er es wieder betreten. Und wer hatte Mitschuld? „Dolce Vita“!

Lesen Sie auch: Die wichtigsten Änderungen zum Tänzelfest 2023