Findet das Tänzelfest 2022 statt? - Alle Infos zu dem historischen Kinderfest mit Lagerleben in Kaufbeuren

Findet das Tänzelfest 2022 in Kaufbeuren mit Lagerleben statt? Der Tänzelfestverein will das historische Kinderfest trotz Corona veranstalten.

28.02.2022 | Stand: 14:08 Uhr

In Kaufbeuren soll heuer wieder das Tänzelfest stattfinden. Vom 14. bis 25. Juli 2022 geht es in der Altstadt bunt zu. Wegen der Pandemie mussten die Veranstalter in den vergangenen Jahren auf das historische Kinderfest verzichten, in diesem Jahr soll es endlich wieder ein Tänzelfest geben. (Lesen Sie dazu auch: Das Tänzelfest soll 2022 endlich wiederbelebt werden) Das Motto des Tänzelfests wird das gleiche sein wie im Jahr 2020: Über 800 Jahre Mühlbach.

Das Programm und die Termine beim Tänzelfest Kaufbeuren 2022: Umzüge, Lagerleben, Häfelesmarkt und der Einzug von Kaiser Maximilian

Genaues ist noch nicht bekannt über die Abläufe beim Tänzelfest, doch Horst Lauerwald, Vorsitzender des Tänzelfestverein Kaufbeuren, verrät: "Wir sind fleißig am Planen und Organisieren." Die wichtigsten Programmpunkte stehen schon fest:

Eröffnung des Tänzelfestes am Donnerstag, 14. Juli 2022 um 19.30 Uhr: Traditionell findet bei der Eröffnung ein ökumenischer Gottesdienst statt mit einer Segnung der Kinder. Ein Theaterstück mit Musik und Tanz weckt die Vorfreude auf das Tänzelfest und zeigt das Motto des aktuellen Tänzelfestes. Auch die eigens für das Fest komponierte "Tänzelfest-Fanfare" darf nicht fehlen bei der Eröffnung. Der Einlass am Tanzplatz ist ab 18.30 Uhr.

des Tänzelfestes am Traditionell findet bei der Eröffnung ein ökumenischer Gottesdienst statt mit einer Segnung der Kinder. Ein Theaterstück mit Musik und Tanz weckt die Vorfreude auf das Tänzelfest und zeigt das Motto des aktuellen Tänzelfestes. Auch die eigens für das Fest komponierte "Tänzelfest-Fanfare" darf nicht fehlen bei der Eröffnung. Der Einlass am Tanzplatz ist ab 18.30 Uhr. Freitag- und Samstagabend, am 15. und 16. Juli 2022 beginnt das Lagerleben : In der Kaufbeurer Altstadt treiben Jongleure, Ritter und Feuerschlucker ihr Unwesen.

beginnt das : In der Kaufbeurer Altstadt treiben Jongleure, Ritter und Feuerschlucker ihr Unwesen. Die Bierprobe findet am Samstag, 16. Juli 2022 um 13.00 Uhr statt.

findet am statt. Der Große Kaufbeurer Zapfenstreich steht am Samstag, 16. Juli 2022 um 21.30 Uhr an.

steht am an. Der Festumzug: Kaiser Maximilian zieht dann am Sonntag, 17. Juli 2022 um 13.30 Uhr in die Stadt ein: Wenn er die Huldigung der Obrigkeit und der Stadträte entgegengenommen hat, startet der große Festumzug. Rund 1650 Kinder wirken bei diesem Umzug mit und zeigen in historischen Gewändern die verschiedenen Zeitepochen Kaufbeurens.

Kaiser Maximilian zieht dann am in die Stadt ein: Wenn er die Huldigung der Obrigkeit und der Stadträte entgegengenommen hat, startet der große Festumzug. Rund 1650 Kinder wirken bei diesem Umzug mit und zeigen in historischen Gewändern die verschiedenen Zeitepochen Kaufbeurens. Der Häfelesmarkt, ein Markt wie es ihn im Mittelalter gab: Den halten die Kinder am Samstag, Sonntag und Montag ab. Dort wird dann die Marktordnung verlesen, die Marktschreier bieten ihre Waren an und die Soldaten geben Einblick in das Schwedenlager.

Bilderstrecke

Ritter und Feuerspucker: Das Tänzelfest Lagerleben

1 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 2 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 3 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 4 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 5 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 6 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 7 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 8 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 9 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 10 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 11 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 12 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 13 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 14 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 15 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 16 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 17 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 18 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 19 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 20 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 21 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 22 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 23 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 24 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 25 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 26 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 27 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 28 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 29 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 30 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 31 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 32 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 33 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 34 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 35 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 36 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 37 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 38 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 39 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 40 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 41 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 42 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 43 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 44 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 45 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 46 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht normalerweise eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 1 von 46 Tänzelfest Lagerleben Freitag Bild: Mathias Wild Tänzelfest Lagerleben Freitag Bild: Mathias Wild

Die Geschichte des Tänzelfestes: Warum findet das Tänzelfest statt?

Laut Hinweisen aus den Kaufbeurer Ratsprotokollen geht der Kaufbeurer Tänzeltag auf die Zeit vor 1557 zurück. Im Jahr 1689 gibt es zum ersten Mal eine Erwähnung eines Kinderfestes im Zusammenhang mit dem Tänzelfest. Anfang des 19. Jahrhunderts beschrieb der Lehrer Johann Georg Steudele den genauen Ablauf eines Kinderfestes: Drei Tage hintereinander zogen die Kinder durch die Stadt zum sogenannten Tanzhölzle. "Hier beginnt erst für die Jugend der Zweck des Festes: reine, ungestörte Freude in Erfüllung zu gehen", schreibt Steudele in seiner Dokumentation.

Für viele Kaufbeurer ist das Tänzelfest ein ganz besonderer Tag: Ein Kaufbeurer sammelt sogar Tänzelfest-Abzeichen.

Lesen Sie auch

Tänzelfest Kaufbeuren Für das Tänzelfest Kaufbeuren wird bereits eifrig geplant

Tänzelfest ist bayerisches Immatrielles Kulturerbe

Im April 2020 wurde das Tänzelfest Kaufbeuren zum immanteriellen Kulturerbe Bayern ernannt. Das sind kulturelle Ausdrucksformen, bei denen Wissen oder Fertigkeiten von einer Generation in die nächste weitergegeben werden. So ist beispielsweise auch die "Hochalpine Allgäuer Alpwirtschaftskultur in Bad Hindelang" immaterielles Kulturerbe im Allgäu.

Bilderstrecke

Tänzelfest Kaufbeuren