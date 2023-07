Was ist für Vegetarier und Veganer beim Tänzelfest-Lagerleben geboten?

Ob Feuerwurst, Fladenbrot oder Rohrnudeln: Das Speisenangebot beim Kaufbeurer Lagerleben ist vielfältig. Inzwischen gibt es auch einige fleischlose Gerichte.

11.07.2023 | Stand: 17:47 Uhr

Wenn Kaufbeuren beim Tänzelfest-Lagerleben zurück ins Mittelalter reist, brät über einem offenen Feuer ein Spanferkel. An den Theken gibt es Steaksemmeln und würzige Würste, aber auch Ofenkartoffeln und Fladenbrote. Wobei Franziska Geyer findet: „Das Angebot ist überwiegend fleischlastig“. Sie betreibt in Kaufbeuren das vegane Lokal „Barfood“ und ist mit ihrem Team seit fünf Jahren auf dem Lagerleben vertreten. Fleisch, Milch, Eier – an der „Barfood“-Schänke am Hafenmarkt gibt es keine Lebensmittel tierischer Herkunft. Stattdessen setzt das Team beispielsweise auf vegane Burger, Pommes und auf Chili mit Gemüse. Findet das bei den Besuchern und Besucherinnen Anklang?

„Letztes Jahr ist die Nachfrage so riesig gewesen, dass wir gar nicht hinterher gekommen sind“, sagt Geyer. In der Schlange hätten sich einerseits Stammgäste aus dem Lokal eingereiht, aber auch Menschen, die spontan vorbeigekommen seien und sich sehr über die veganen Speisen gefreut hätten. Generell habe sie den Eindruck, dass sich seit der Corona-Pandemie mehr Menschen für die pflanzliche Ernährung interessieren, sagt Geyer.

Bekommt das Fleisch auf dem Lagerleben Konkurrenz?

Eine ganz andere Erfahrung hat dagegen Tobias Bauer vergangenes Jahr gemacht. Der Kaufbeurer Unverpackt-Laden „Frohnatur“ wirkte 2022 erstmals beim Lagerleben mit und bot unter anderem Mini-Waffelhörnchen mit Hummus an. Die Resonanz sei sehr ernüchternd gewesen, einen Großteil des Essens hätten sie im Nachhinein an die Tafel gespendet, schildert Bauer.

Vielleicht sei das Angebot zu ausgefallen gewesen, womöglich müsste sich auch erst herumsprechen, dass es einen neuen Stand mit veganen und vegetarischen Speisen gibt. Einige Leute seien jedoch schlicht nicht an den fleischlosen Gerichten interessiert, „sie wollen doch eher ihre Steaksemmel und Feuerwurst“, sagt Bauer. Manche hätten sich sogar über das vegane Angebot geärgert. Heuer gibt es an der „Frohnatur“-Schänke in der obereren Kaiser-Max-Straße wegen Personalmangel nur Getränke.

Kramerzunft setzt beim Lagerleben auf vegetarische Knödel

„Der Trend geht in Richtung vegetarisch“, findet Heidi Sirch von der Kramerzunft am Salzmarkt. „Wir haben alle Kinder, die sich vegetarisch oder vegan ernähren und wollen da etwas anbieten.“ Rohrnudeln mit Vanillesoße stehen schon länger auf der Speisekarte. Vergangenes Jahr entschied sich die Kramerzunft zudem dafür, den Speck beim Krautsalat wegzulassen und im Knödel durch Rote Beete zu ersetzen – damit ist die Südtiroler Spezialität mit Tomaten-, Spinat-, Rote Beete- und Käse-Geschmack nun rein vegetarisch. Wer Fleisch wolle, komme aber auch auf seine Kosten, sagt Sirch. Es soll eben für jeden etwas dabei sein.

Genauso sieht das Christian Mayer, einer der drei Vorsitzenden des Tänzelfestvereins „Wir schauen, dass wir ein großes Angebot haben.“ Allerdings würde er nicht von einer Trendwende sprechen. Vegetarische Speisen habe es schon immer auf dem Lagerleben gegeben, etwa Kartoffelchips mit Dips, aber eben auch „Fleisch in allen Variationen“. Seiner Ansicht nach haben die Lager ihr Angebot in den vergangenen Jahren nicht geändert, um mehr vegetarische oder vegane Speisen anzubieten.

