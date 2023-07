Polizei zieht Bilanz zum Lagerleben beim Tänzelfest Kaufbeuren

Die Bilanz der Polizei aus den beiden Abenden. Insgesamt strömten an die 30.000 Menschen in die Altstadt. Die Feuerwehr hat gut zu tun.

17.07.2023 | Stand: 06:50 Uhr

Eine positive Bilanz zog die Polizei nach den beiden Lagerlebenabenden am Freitag und Samstag. „Es war sehr friedlich und entspannt“, so Kaufbeurens Polizeichef Markus Ziegler. Pro Abend strömten an die 15.000 Menschen in die Altstadt. Am Freitag registrierte die Polizei keine „besonderen Vorkommnisse“. Am Samstag kam es zu späterer Stunde zu kleineren Streitereien. Außerdem wurde eine Musikbox gestohlen und am Rathaus ging eine Fensterscheibe zu Bruch. Laut Zeugen warf jemand aus einer Gruppe „schwarz gekleideter Personen“ einen Stein gegen die Scheibe. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 08341/9330.

