Sie wollen die Menge beim Lagerleben zum Johlen bringen

So bereiten sich die Schauspielerinnen und Schauspieler auf die Eröffnung des Lagerlebens beim Tänzelfest in Kaufbeuren vor. Das steht im Mittelpunkt.

07.07.2023 | Stand: 18:52 Uhr

Tausende Menschen, überwiegend in mittelalterliche Gewänder gekleidet, füllen die Tribünen in der Kaiser-Max-Straße. Sie brennen für das Tänzelfest-Lagerleben, das nun gleich eröffnet werden soll. Die Stimmung ist prächtig, die Menge johlt in freudiger Erwartung. Und dann biegt die Theatergruppe um Matthias Zerbes um die Ecke. Die sechs Frauen und vier Männer sind die Hauptdarsteller des Eröffnungsspiels. „Das ist ein krasses Gefühl“, weiß Hannah Rieger, die schon seit vielen Jahren dabei ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.