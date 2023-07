Was Sie zum Tänzelfestumzug heute und am Montag wissen müssen

Mittelalter-Stimmung in Kaufbeuren. Beim großen Festumzug wird Kaiser Maximilan begrüßt. Danach folgen hunderte Kinder in prächtigen Kostümen.

16.07.2023 | Stand: 08:52 Uhr

Bei Feuerwurst, Drachenfetzen und dem ein oder anderen Humpen Met feierten am Freitag und Samstag tausende Kaufbeurer das Lagerleben. Heute am Sonntag und am Montag folgt der große Festumzug. Was Sie dazu wissen sollten.

Der Termin: Wann ist Tänzelfest 2023?

Das Tänzelfest 2023 findet vom 13. bis 24. Juli 2023 in der Altstadt von Kaufbeuren statt.

Was bietet das Programm beim Tänzelfest 2023?

Wenn die Trommeln donnern und Fanfaren erklingen ist Kaufbeuren in Fest-Stimmung. Die historische Altstadt geschmückt, die Kinder fesch gemacht: Beim zwölftägigen Tänzelfest 2023 ist in Kaufbeuren vieles geboten - nicht nur für Kinder. Hier die wichtigsten Termine. (Stand: 16. Juli 2023, Quelle: Tänzelfest-Verein)

Eröffnung des Tänzelfestes Donnerstag, 13. Juli 2023 um 19.30 Uhr : Traditionell findet bei der Eröffnung ein ökumenischer Gottesdienst statt mit einer Segnung der Kinder. Ein Theaterstück mit Musik und Tanz weckt die Vorfreude auf das Tänzelfest und zeigt das Motto des aktuellen Tänzelfestes. Der Einlass am Tanzplatz ist ab 18.30 Uhr. Die gute Nachricht am Donnerstag: desam: Traditionell findet bei der Eröffnung ein ökumenischer Gottesdienst statt mit einer Segnung der Kinder. Ein Theaterstück mit Musik und Tanz weckt die Vorfreude auf das Tänzelfest und zeigt das Motto des aktuellen Tänzelfestes. Der Einlass am Tanzplatz ist ab 18.30 Uhr. Die gute Nachricht am Donnerstag: Die Eröffnung findet im Rondell statt.

Lagerleben am Freitag- und Samstagabend, 14. und 15. Juli 2023: Im Schein von Lagerfeuer, Fackeln und Kerzen warten Jongleure, Ritter und Feuerschlucker in der Kaufbeurer Altstadt auf die Besucher. Im vergangenen Jahr strömten so viele Menschen in die Altstadt, dass das Essen beinahe knapp wurde.

Festzug am Sonntag und Montag, 16. und 17. Juli 2023 ab 13.30 Uhr : Zieht Kaiser Maximilian in die Stadt ein und hat die Huldigung der Obrigkeit sowie der Stadträte entgegengenommen, beginnt der große Tänzelfest-Umzug. (Einzug des Kaisers etwa 13.30 Uhr)

Rund 1600 Kinder in historischen Gewändern, etliche Festwagen und 170 Pferde wirkten im vergangenen Jahr beim Umzug mit und zeigten in historischen Gewändern die verschiedenen Zeitepochen Kaufbeurens. Die schönsten Bilder aus dem Jahr 2022 sehen Sie weiter unten.

Für den Festzug ist die Kaufbeurer Innenstadt und ein Parkhaus gesperrt. Mehr Infos dazu.

Wie macht der Tänzelfest-Umzug am meisten Spaß - unsere Redaktionsmitglieder sind geteilter Meinung.

Welche Route nimmt der Tänzelfest-Umzug? Bei gutem Wetter ziehen die Kinder über die Kaiser-Max-Straße, vorbei am alten Rathaus und der Spittelmühlkreuzung, in die Schmiedgasse und über die unterer Kaiser-Max-Straße zum Festplatz. Bei Regenwetter ist der Umzug kürzer. Über die Kaiser-Max-Straße - an den Tribünen vorbei - geht es über die Pfarrgasse zum Plärrer und über die Spittelmühlkreuzung zum Festplatz.

Vom 15. Juli bis zum 24. Juli 2023 hat der Rummelplatz mit vielen Fahrgeschäften auf dem Tänzelfestplatz geöffnet.

hat der Rummelplatz mit vielen Fahrgeschäften auf dem Tänzelfestplatz geöffnet. 15. Juli um 13 Uhr : Bierprobe mit dem Kaufbeurer Oberbürgermeister Stefan Bosse

: Bierprobe mit dem Kaufbeurer Oberbürgermeister 15. Juli bis 17. Juli : von 10 bis 12 Uhr: Wochenmarkt und Häfelesmarkt am Münzturm. Auch mit Auftritten von Artistica Anam Cara und Compania Gioccolari in der Innenstadt

: von 10 bis 12 Uhr: Wochenmarkt und Häfelesmarkt am Münzturm. Auch mit Auftritten von Artistica Anam Cara und Compania Gioccolari in der Innenstadt Das komplette Programm vom Tänzelfest 2023 finden Sie hier.

Die wichtigsten Infos und Änderungen zum Tänzelfest 2023

Eine gute Nachricht vorab. Der Eintrittspreis für das Tänzelfest 2023 bleibt unverändert. Die Festabzeichen kosten im Vorverkauf acht Euro, im Hauptverkauf zehn Euro. Die Festabzeichen sollte man auch für den Umzug am Sonntag und Montag dabei haben.

Beim Lagerleben sind nach einigen Ausfällen 2022 fast alle Altbekannten dabei. Absagen musste mangels freiwilliger Helferinnen und Helfer laut Tänzelfest-Vorstand Horst Lauerwald lediglich die DLRG. (So bereiten sich die Schauspieler auf die Lagerleben-Eröffnung vor)

Die Show-Band „Dolce Vita“ tritt in diesem Jahr nicht mehr im Tänzelfest-Festzelt auf. Stimmung auf den Bierbänken sei dennoch garantiert: Am Donnerstag, 20. Juli, heizen nun „d’Muckasäck“ und am Freitag, 21. Juli, erstmals die Partyband „GetThat“ den Festzeltbesuchern ein, die heuer auch beim Oktoberfest aufspielt.

Auf das Riesenrad müssen Kaufbeurer auf dem "Rummelplatz" in diesem Jahr verzichten.

Für die Anwohner des Tänzelfestplatzes wird die Stadt wieder eigene Parkplätze ausweisen. Dafür wird es eigene Ausweise geben - die Parkplätze sollen erstmals auch überwacht werden.

Zum Essen gibts auf dem Lagerleben einiges. Aber auch genug für Vegetarier und Veganer?

Tänzelfest 2023: Die schönsten Bilder und der ganze Tänzelfest-Umzug im Video

Nach zwei Jahren Corona-Pause feierten die Kaufbeurer 2022 wieder ein Tänzelfest mit Lagerleben. Und wie! 28.000 Menschen besuchten alleine das Lagerleben. Die Besucher seien „super gut drauf“ gewesen, berichtet Maximilian Nocker, Sprecher für das Lagerleben.

Parken beim Tänzelfest in Kaufbeuren

Für das Tänzelfest 2023 gibt es in Kaufbeuren keine extra ausgewiesenen Parkplätze. Das Parken ist nur möglich auf den öffentlichen Parkplätzen und in den öffentlichen Parkhäusern der Stadt. Zudem ist der Verkehr in der Altstadt am Hauptwochenende bis zum Tänzelfestmontag (14. bis 17. Juli) stark eingeschränkt. Zusätzlich sperrt die Polizei wegen des Tänzelfestumzugs am Sonntag und Montag die nähere Umgebung der Altstadt und leitet den Verkehr um.

Bus, Bahn, Auto: Wie komme ich am besten zum Tänzelfest?

Die Anreise zum Tänzelfest 2023 in Kaufbeuren per Bahn und Bus kann deshalb nur empfohlen werden. Zum Lagerleben wurden Sonderbusse eingesetzt.

Vom Bahnhof in Kaufbeuren spaziert man (gemächlich) 15 Minuten zum alten Rathaus in der Kaiser-Max-Straße, vom Zentralen Bus-Bahnhof Plärrer sind es nur fünf Minuten. Busse in die Kaufbeurer Stadtteile fahren in der Regel im 15-30 Minuten-Takt. Auch in die umliegenden Gemeinden fahren Busse. An den Lagerleben-Abenden stehen zudem zahlreiche Taxis bereit.

Die Geschichte des Tänzelfestes: Warum findet das Tänzelfest statt?

Laut Hinweisen aus den Kaufbeurer Ratsprotokollen geht der Kaufbeurer Tänzeltag auf die Zeit vor 1557 zurück. Im Jahr 1689 wird das Tänzelfest zum ersten Mal im Zusammenhang mit einem Kinderfest erwähnt. Anfang des 19. Jahrhunderts beschrieb der Lehrer Johann Georg Steudele den Ablauf eines Kinderfestes: Drei Tage hintereinander seien Kinder durch die Stadt gezogen - zum sogenannten Tanzhölzle. "Hier beginnt erst für die Jugend der Zweck des Festes: reine, ungestörte Freude in Erfüllung zu gehen", schreibt Steudele in seiner Dokumentation.

Was ist beim Tänzelfest besonders?

Das Tänzelfest Kaufbeuren ist immaterielles Kulturerbe in Bayern. Oberbürgermeister Stefan Bosse freute sich sehr über die Aufnahme 2020: „Das Tänzelfest ist ein wichtiger Repräsentant des kulturellen Erbes in Bayern.“

