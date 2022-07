Endlich wieder Tänzelfest: So lief das Markttreiben am Samstag

Mit viel Eifer bieten die Kinder ihre Waren feil und präsentieren die Handwerke des Mittelalters. Die schönsten Fotos in der Bildergalerie.

17.07.2022 | Stand: 07:13 Uhr

Der Duft nach Gebäck und gebratenen Würsten zieht durch die Gassen um den Häfelesmarkt, das Stimmengewirr wird nur von der Marktmusik übertönt, Besuchermassen schieben sich von Stand zu Stand. Es herrscht geschäftiges Treiben, als die Kinder einen mittelalterlichen Markt veranstalten, die Zünfte von Bäcker bis Töpfer ihr Handwerk zeigen.

Weber zeigen am Häfelesmarkt ihr Handwerk - und arbeiten konzentriert am Webstuhl

Melina und Luisa (8) stehen mit konzentrierten Gesichtern am Webstuhl und fertigen einen Teppich an. „Das macht richtig viel Spaß“, sagt Melina. Sie haben schon Streifen in drei Farben eingewebt. Ab und zu wenden sie sich hilfesuchend an Betreuer Markus Wittwer – so ein 150 Jahre alter Webstuhl ist nämlich gar nicht so leicht zu bedienen. Er bemerkt ein kleines Missgeschick und bügelt es gleich aus.

Er selbst habe zwei Jahre gebraucht, bis er den Dreh raus hatte. Früher, erklärt er, arbeiteten die Weber in Kellern, damit der Garn nicht zu trocken wird. Darum waren Mitglieder dieser Zunft oft krank. Gesund und munter stehen dagegen vier Kinder am Verkaufsstand und bieten Topflappen und Geschirrtücher an. Auch sie freuen sich schon aufs Weben.

Am Stand des Druckers gibt es Bilder von Kaisern

Ein paar Meter weiter schauen die Kaiser Konradin, Maximilian und die Buronia von Bildern den Marktbesuchern entgegen. „Wir drucken die Bilder und verkaufen die“, sagt ein 10-Jähriger, der gefragt nach seinem Namen wie selbstverständlich „Daniel Hopfer“ antwortet. Hopfer wurde um 1470 in Kaufbeuren geboren und lernte das Malen von seinem Vater.

Es heißt, dass sogar der Kaiser auf ihn und seine Zunft aufmerksam wurde. Auch den Besuchern am Häfelesmarkt fallen die Drucke mit Kaufbeurern Motiven gleich ins Auge.

Die Marktgruppe bietet auch am Sonntagvormittag von 10 bis 12 Uhr sowie am Montag von 9 bis 12 Uhr ihre Waren feil.

