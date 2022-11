Tausende zieht es zum Candle-Light-Shopping in die Kaufbeurer Altstadt

Nach zwei Pandemie-Jahren findet das Einkaufserlebnis wieder wie gewohnt statt. Das freut Besucher, Händler und Gastronomen. Eindrücke aus der Altstadt.

In allen Farben des Regenbogens erstrahlen Häuser Kaufbeurens am Freitagabend beim Candle-Light-Shopping. Fackeln stehen in der Altstadt, in der Kaiser-Max-Straße brennt knisternd ein kleines Lagerfeuer. Etliche Kinder und Erwachsene laufen durch das beliebte Lichterlabyrinth, über der Fußgängerzone hängen weiße Tücher, die bunt angestrahlt werden.

An den vielen Buden gibt es Glühwein, Punsch, Zuckerwatte, Popcorn, gebrannte Mandlen und vieles mehr. Eine große Traube an Leuten hat sich am Salzmarkt angesammelt. Dort steht ein Mann mit imposanten Federschmuck auf dem Kopf und spielt traditionelle Musik aus Ecuador.

Familie genießt die Atmosphäre beim Candle-Light-Shopping

Menschen jeder Altersklasse schlendern verzaubert durch die Straßen. Auch Familie Hutschneider genießt die Atmosphäre. „Hier ist alles sehr schön beleuchtet, die Versorgung ist gut, es gibt viele Essensbuden“, sagt Vater Markus. Außerdem sei die Veranstaltung sehr familienfreundlich, für Kinder viel geboten.

Die Hutschneiders kamen schon vor der Corona-Pandemie jedes Jahr zum Candle-Light-Shopping, das heuer bereits zum 20. Mal stattfindet. Nach den vergangenen zwei Jahren freut sich die Familie, den Einkaufsbummel wieder wie gewohnt erleben zu können. 2021 fiel die Veranstaltung zwar nicht aus, allerdings gab es nur eine abgespeckte Version, zu der weniger Besucher kamen.

Doch dieses Jahr sind die Straßen wieder gut gefüllt, das sorgt auch bei den Händlern und Gastronomen für Freude. „Es ist schön, dass wir wieder dabei sein können“, sagt Bettina Rhein vom Weltladen Kaufbeuren. Sie schenkt Glühwein vor dem Laden aus und habe schon viel verkauft. Für ihre Kollegin Elisabeth Pauthner ist das Candle-Light-Shopping eine tolle Gelegenheit, die Idee des fairen Handels zu verbreiten und andere dafür zu begeistern.

„Die Stimmung ist gut, die Stadt rappelvoll. Das macht mich sehr glücklich“, sagt Antonio Pisanu, Inhaber des italienischen Cafés Amici in der Sparkassenpassage. Da das Lokal heute länger geöffnet hat und mehr in der Stadt los ist, sei der Umsatz auch besser.

Großer Andrang in der Kaufbeurer Innenstadt

Inmitten des Trubels in der Kaiser-Max-Straße bleiben viele Passanten stehen, um ein faszinierendes Spiel aus Farben, Formen und Musik auf sich wirken zu lassen. Die Videokünstlerin Betty Mü hat die Rathausfassade in Licht getaucht. Mit ihren Projektionen zeigt sie, wie schnell Kunst ihre Betrachter in den Bann ziehen kann.

Mü bezeichnete sich am Mittwochabend, beim Auftakt von „Kaufbeuren leuchtet“, als „Sammlerin poetischer Momente“. Wenn die Menschen ihre Werke betrachten, sollen sie „entspannen und runterkommen können“, zugleich gehe es ihr um optimistische Zukunftsvisionen. Neben der Großprojektion „Into the Future“ präsentiert Mü eine eindrucksvolle Installation in einem Container. Wer inmitten der verspiegelten Wände steht, wird selbst zum Teil der scheinbar unendlichen Bilderwelt.