Teddy sucht Kind: Wem gehört der Stoffaffe aus Germaringen?

Ein Stoffaffe liegt zwischen Ketterschwang und Untergermaringen (Ostallgäu) im Straßengraben. Wer hat ihn verloren?

24.12.2022 | Stand: 05:00 Uhr

So ein Kuscheltier gibt es nicht alle Tage. Ein rot-weißer gestrickter Affe, den ein Kind schmerzlich vermissen dürfte. Unsere Leserin Judith Schuder berichtet von dem Fund an der Straße zwischen Ketterschwang und Untergermaringen. Ihre 13-jährige Tochter sah das Kuscheltier aus dem Auto heraus. Es lag im Straßengraben.

13-jähriges Mädchen entdeckt den Stoffaffen

„Wir haben also umgedreht und den Affen erst einmal gerettet“, berichtet die Mutter. Das Stofftier könne noch nicht lange dort gelegen haben, es sei zwar leicht nass, aber sehr sauber – fast wie neu – gewesen. „Wir wissen, wie wichtig so ein Kuscheltier für ein Kind sein kann und würden es gerne zurückgeben“, sagt sie – vielleicht als besonderes Weihnachtsgeschenk.

Vielleicht gibt es für ein Kind ein besonderes Weihnachtsgeschenk

Wer also weiß, wohin der Affe gehört, kann sich unter der Adresse redaktion.kaufbeuren@azv.de per E-Mail an die Redaktion wenden. Wir leiten den Hinweis gern weiter.