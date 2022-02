Theaterverein Osterzell will 2022 endlich wieder loslegen

Die Theaterverein „Bayrischer Hiasl“ Osterzell plant, zumindest den „Ulrichstag“ begehen. Wann kommt das einstudierte Stück "Zecil" endlich auf die Bühne?

17.02.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Die Probenarbeit war fast beendet, die neue Beleuchtungs- und Audiotechnik sowie die Bühnenbilder waren installiert. Dann kam der erste Corona-Lockdown und der Osterzeller Theaterverein „Bayrischer Hiasl“ musste die für 4. April 2020 geplante Premiere der bäuerliche Tragödie „Zecil“ im Pfarrstadel absagen. Nach langer Zwangspause plant die Vereinigung wieder vorsichtig neue Aktivitäten.

Spätestens nach Weihnachten hätten die Proben der Osterzeller Mimen beginnen müssen

Zunächst habe man noch gehofft, das bereits Erlernte, im Herbst 2020 auf die Bühne bringen zu können, berichten die Osterzeller Mimen. Doch daraus wurde bekanntlich nichts. Im vergangenen Jahr machte die Pandemie dann nicht nur einen geregelten Probenbetrieb unmöglich. Auch an Auftritte in einem einigermaßen rentabel besetzten Saal war trotz zwischenzeitlicher Lockerungen nicht zu denken. Zumindest konnte der Theaterverein im Herbst 2021 eine Jahresversammlung abhalten. Doch die dabei geäußerte Hoffnung, dass der Spielbetrieb im Frühjahr dieses Jahres wieder startet, wurde abermals enttäuscht. Denn dafür hätten spätestens nach Weihnachten wieder die Proben beginnen müssen.

Erinnerung an den Räuber und Volkshelden Matthias Klostermayr

So setzt Vorsitzende Conny Groß nun vorsichtige Hoffnungen auf den Sommer. Am Ulrichstag, 4. Juli, soll es zumindest eine Veranstaltung mit Auftritt im Freien gegeben. An diesem Tag wird traditionell an Matthias Klostermayr erinnert. Der Räuber und Volksheld, besser bekannt als Bayrischer Hiasl wurde in Osterzell verhaftet und hat dem Theaterverein seinen Namen gegeben. Diese Pläne würden aber auf jeden Fall mit der Musikkapelle Osterzell abgesprochen, die Ende Juni das Bezirksmusikfest ausrichten will, kündigte Groß an. Die Theaterspieler hoffen, dass möglichst bald auch der normale Spielbetrieb starten kann. Denn ihnen fehlten der Applaus und nicht zuletzt auch die Eintrittsgelder des Publikums. Da sich die finanzielle Situation der Vereinigung während der Pandemie rapide verschlechtert hat, gewährte der Gemeinderat kürzlich einen Sonderzuschuss von 1000 Euro.

