Tiefbau Frank zieht’s nach Kaufbeuren - Baubeginn für neuen Firmensitz

Das Unternehmen Tiefbau Frank aus Lengenwang baut seinen neuen Firmensitz im Kaufbeurer Gewerbegebiet Untere Au. Warum die Stadt Ziel der Verlagerung ist.

21.03.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Ein weiterer symbolischer erster Spatenstich im Kaufbeurer Gewerbegebiet Untere Au: Das Unternehmen Tiefbau Frank baut dort ein neues Betriebsgebäude mit Werkstatt und Bürogebäude. Die von der Stadt Kaufbeuren verkaufte Fläche beträgt 6000 Quadratmeter. Mit der geplanten Fertigstellung im Januar 2024 soll der Firmensitz nach Kaufbeuren verlagert werden. Das Unternehmen beschäftigt nach eigenen Angaben aktuell 20 Mitarbeitende. Diese stellen sechs Tiefbaukolonnen.

Seit Jahren ist das Unternehmen im Stadtgebiet Kaufbeuren und einigen Umlandgemeinden für verschiedene Versorgungsunternehmen und die Stadt Kaufbeuren tätig. Die Firma Frank übernimmt im Zuge von Jahresverträgen die Tiefbauarbeiten für die Sparten Wasser, Strom, Gas und Telekom. Das bedeutet, dass beispielsweise bei einem Wasserrohrbruch, wie zuletzt in der König-Rudolf-Straße in Kaufbeuren, die Mitarbeiter auch nachts oder am Wochenende ausrücken müssen, um Teile der sogenannten kritischen Infrastruktur der Stadt wieder in Ordnung zu bringen. Unterstützt werden sie dabei von den Monteuren der jeweiligen Versorgungsunternehmen.

Durch die Verlegung des Firmensitzes von Lengenwang nach Kaufbeuren sollen diese Arbeiten im Stadtgebiet nun erleichtert werden. „Ich bin sehr zufrieden damit, dass im Gewerbegebiet nun ein weiteres Grundstück bebaut wird und ab dem kommenden Jahr als neuer Firmensitz genutzt wird“, sagte Oberbürgermeister Stefan Bosse zum Baubeginn. „Durch die Arbeiten, die von Tiefbau Frank bereits im Stadtgebiet ausgeführt werden, hat sich eine langjährige und durch Zuverlässigkeit geprägte unternehmerische Zusammenarbeit entwickelt.“ Geschäftsführer Stephan Junginger sagte, das Grundstück sei mit dem Ziel erworben worden, einen Neubau „nach unseren Vorstellungen und Bedürfnissen zu errichten“. Da die Arbeiten in den vergangenen Jahren auf das Stadtgebiet und die Umlandgemeinden konzentriert waren, sei es naheliegend gewesen, auch den Firmensitz nach Kaufbeuren zu verlegen.