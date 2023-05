Bauen in der Zukunft: Warum das Tiny House Teil der Lösung sind

Tiny Houses werden immer beliebter. Sie bieten die Möglichkeit auf ungenutzte Flächen Wohnraum zu schaffen. Gibt es die Mini-Häuser bald auch in Kaufbeuren?

16.05.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Klein und minimalistisch: Tiny Houses werden auch in Deutschland immer beliebter. Wie der Name schon sagt, brauchen sie nur wenig Fläche. Daher sind sie auch für die Stadt Kaufbeuren interessant. Denn wie in vielen anderen Kommunen wird auch hier überlegt, wie in Zukunft gebaut werden kann. Ein zentraler Punkt, der dabei immer wieder angesprochen wird, ist die städtebauliche Nachverdichtung. Das bedeutet, dass bestehender Wohnraum dort entsteht, wo bereits Wohnraum vorhanden ist. Dafür in Frage kommen beispielsweise Restgrundstücke oder vorhandene Baulücken.

Tiny Houses bieten großes Potenzial zur städtebaulichen Nachverdichtung

Um genau auf diese Art der städtebaulichen Nachverdichtung einzugehen, waren Oberbürgermeister Stefan Bosse und Baureferent Helge Carl im Tiny-Musterhauspark in Hohenberg an der Eger. Dort informierten sie sich über diese Form der Wohnraumbeschaffung. Begleitet wurden die beiden von Ruth Essenwanger, Inhaberin der Immobilienagentur ImmoLisl Kaufbeuren.

Ruth Essenwanger Geschäftsführerin des Unternehmens ImmoLisl in Kaufbeuren (von links), Peter Legéne und Andreas Übler vom Bauunternehmen Ü-Haus, Oberbürgermeister Stefan Bosse und Baureferent Helge Carl trafen sich im Tiny-Musterhauspark in Hohenberg. Bild: Stadt Kaufbeuren

Tiny Houses bieten flexible Lösungen für fast jeden Grundriss. Gerade sehr große Grundstücke bieten ein großes Potenzial zur städtebaulichen Nachverdichtung. Andreas Übler, der Geschäftsführer der Firma Ü-Haus, führte durch den Park mit verschiedensten Musterhäusern. Dabei wurde klar: Es wird großer Wert auf Möglichkeiten der Nachhaltigkeit gelegt. Beispielsweise können Dächer begrünt werden oder an der Dachterrasse Photovoltaik-Module angebracht werden. Ein weiterer Vorteil ist die schnelle Umsetzbarkeit der Tiny Houses. Innerhalb von vier Monaten sollen die Mini-Häuser aufgebaut sein.

Bauen in der Zukunft und bezahlbarer Wohnraum

„Das Bauen der Zukunft wird sich verändern“, sagt Bosse. Von Passivhäusern bis hin zu Tiny Houses gebe es eine große Bandbreite an Möglichkeiten. Als Kommune suche Kaufbeuren nach bezahlbarem Wohnraum, gerade für junge Familien. „Deshalb sind wir auch in der Pflicht, innovative Lösungen mit in unsere städtebauliche Entwicklung einzubeziehen“, sagt Bosse.

