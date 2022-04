Tipps in der Muttersprache: Eine App entlastet die Behörden in Kaufbeuren

Die Internet-Anwendung Integreat ist in Kaufbeuren jetzt auch auf Ukrainisch und Russisch für Geflüchtete verfügbar. So funktioniert das Angebot.

04.04.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Die mehrsprachige Integreat-App und Internetseite hilft Migrantinnen und Migranten seit 2015 und wurde in der Stadt nun um wichtige Informationen für ukrainische Geflüchtete erweitert: Die Plattform ist auf Ukrainisch und Russisch verfügbar. Zusätzlich finden ukrainische Geflüchtete dort beispielsweise Hinweise zur notwendigen Registrierung, wichtige Kontakte und Hotlines sowie Antworten auf Fragen, die mit der Einreise und einem Aufenthalt in Deutschland verbunden sind. Die Stadt Kaufbeuren nutzt Integreat, um Zugewanderte in ihrer eigenen Sprache über Wissenswertes in der Stadt zu informieren. Dazu gehören beispielsweise Antworten auf folgende Fragen: Wie finde ich eine Arbeitsstelle? Ab wann ist mein Kind schulpflichtig? Welche Behörde ist für mich zuständig?

Behörden können sich in Kaufbeuren auf Beratungsgespräche konzentrieren

Diese Basis-Informationsversorgung der Migrantinnen und Migranten entlastet die hauptamtlichen Stellen, die sich dadurch auf detailliertere Beratungsgespräche konzentrieren können.

Bildungseinrichtungen und Humedica unterstützen das Angebot

Jürgen Schick von der städtischen Abteilung „Kaufbeuren aktiv“ kümmert sich um die Inhalte der App. Zusammen mit den Bildungsträgern vhs und Kolping hält er alle Informationen, speziell zu Sprachkursen, aktuell. Ermöglicht wurde die Übersetzung durch die Hilfsorganisation Humedica, die sich bereit erklärte, die Rechnung dafür zu übernehmen. Zurzeit wird Integreat von 80 Kommunen eingesetzt.