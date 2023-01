Tormusik in Dauerschleife - ESVK mit Blitzstart

Die Joker überrollen Bad Nauheim in einem furiosen ersten Drittel. Da kommt auch Philipp Bidoul, der mit der U20 zuvor beim der WM in Kanada war, wieder gut ins Spiel.

09.01.2023 | Stand: 14:09 Uhr

Wieder von der U20-Weltmeisterschaft in Kanada zurück ist der junge ESV Kaufbeuren-Verteidiger Philipp Bidoul. Am Sonntag machte er auch wieder sein erstes Spiel im Dress der Joker. Gegner war Bad Nauheim, Kaufbeuren siegte in der DEL2-Partie mit 6:2. Und es sei, wie Bidoul danach sagte, ein gutes Spiel gewesen, um „wieder reinzukommen“.

Ab dem zweiten Drittel solide spielen

Das mag auch daran gelegen haben, dass es für die Kaufbeurer ab dem zweiten Drittel nur noch darum ging, die Partie „solide herunterzuspielen“, wie der 19-jährige es nannte. Im ersten Abschnitt indes kam so mancher der rund 2400 Zuschauer aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Wohl auch Bad Nauheims Coach Harry Lange, der die Partie bereits nach acht Minuten verloren sah. Seine Abwehr: ungeordnet. Die Joker: eiskalt vor dem Tor. Nach diesen rund acht Minuten führten die Hausherren bereits mit 4:1, die Tormusik lief quasi in Dauerschleife. Nach rund 17 Minuten stand es 6:2, gleichzeitig das Endresultat.

"Dann wird es bitter"

„Es war ein komisches Spiel, das ich persönlich so auch noch nicht erlebt habe“, sagte Bidoul zum ungewöhnlichen Verlauf. „Wir haben aber alles gut gehandhabt, lediglich im zweiten Drittel ist Bad Nauheim ein bisschen aufgekommen“, sagte Bidoul. Da war die Partie aber eben schon so gut wie gelaufen. So fokussierte sich Gästetrainer Lange in seiner Analyse eben auch hauptsächlich auf die matchprägende Startphase. „Wenn man in dieser Liga nicht bereit ist, von Anfang an Zweikämpfe zu gewinnen und den Willen zu haben, als Erster zur Scheibe zu kommen, dann wird es bitter. Und das war der Fall.“ Sein Gegenüber, Joker-Übungsleiter Marko Raita, lobte indes das aktive Spiel der Joker zu Beginn und dass die Kaufbeurer ihre Chancen auch nutzten.

Bidoul kämpft mit dem Jetlag

Das euphorisierte auch die Fans, die speziell im Schlussabschnitt mächtig Stimmung machten. Ob Philipp Bidoul davon noch geträumt hat? Das ist nicht überliefert. Bekannt ist, dass der 19-Jährige noch ein bisschen unter der Zeitverschiebung leidet. Erst seit Mitte zurückliegender Woche ist er zurück im Allgäu. Nachts liege er noch meist zwischen zwei und vier Uhr wach. „Langsam wird’s aber besser“, sagte er. Das gilt dann bald wohl auch für sein Spiel, denn eine Umstellung sei es durchaus. Die Weltmeisterschaft, bei der Deutschland mit einem 1:11 gegen die USA im Viertelfinale ausschied, fand auf kleinerer Eisfläche statt. In der DEL 2 haben Verteidiger und somit auch Bidoul „einen weiteren Weg in die Ecken“, dafür aber auch „ein bisschen mehr Zeit“.

Leon van der Linde krank

Zeit braucht auch noch Bidouls Defensiv- und U-Nationalmannschaftskollege Leon van der Linde. Der ist ebenfalls seit Mitte zurückliegender Woche wieder im Allgäu, war aber am Wochenende nicht im Einsatz. Er sei krank geworden, gab der ESVK am Wochenende bekannt.