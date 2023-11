Trotz Kälte reges Treiben beim Martinimarkt in Kaufbeuren

Das Wetter war ungemütlich am Wochenende. Trotzdem lockte der Martinimarkt mit verkaufsoffenem Sonntag viele Besucher in die Kaufbeurer Altstadt.

12.11.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Eher etwas für Hartgesottene war der Martinimarkt am Wochenende in der Altstadt. Aber von denen scheint es in und um Kaufbeuren jede Menge zu geben. Denn obwohl Kälte und (Schnee-)Regen nicht gerade dazu einluden, zwischen den Ständen in der Kaiser-Max-Straße zu schlendern, herrschte reges Treiben. Geschützt mit Regenschirmen und aufgewärmt von heißen Speisen und Getränken studierten viele das bunte Angebot der Fieranten, das passenderweise auch Mützen umfasste.

Offene Geschäfte und Gaststätten beim Martinimarkt in Kaufbeuren bieten auch die Möglichkeit, sich aufzuwärmen

Zudem beteiligten sich etliche Kaufbeurer Einzelhändler und Gastronomen am verkaufsoffenen Sonntag und boten den Marktbesuchern neben ihren Waren auch die Möglichkeit, sich in den Läden und Gaststätten aufzuwärmen, an.