TSV gewinnt Teamwertung bei der bayerischen Meisterschaft

Westendorfer holen 16 Medaillen bei der bayerischen Meisterschaft im Greco. Dabei sind fünf Goldene für die "Macht aus dem Allgäu".

11.04.2022 | Stand: 17:15 Uhr

Was für ein fulminanter Auftritt für den TSV Westendorf bei den bayerischen Meisterschaften im griechisch-römischen Stil. Die Ostallgäuer gewannen in Regensburg 16 Medaillen, darunter fünf Goldene. Der TSV holte sich auch die Gesamtwertung vor den Nürnberg Grizzlys und dem SC Anger.

Felix Kiyek räumt auf

Bei den Männern schafften Felix Kiyek und Michael Steiner den Sprung aufs oberste Treppchen und krönten ihre Leistungen mit einer Goldmedaille. Steiner bezwang im Limit bis 60 Kilo seinen Teamkollegen Niclas Gaa und den Erlanger Kai Damerau jeweils technisch überlegen. Felix Kiyek war im Schwergewicht nicht zu bremsen. Weder Markus Lederer (SV Mietraching), David Hilpert (TSV 1860 Weißenburg), Yannic Schmid (1. AC Regensburg), noch Alexander Kreimer (SV Wacker Burghausen) konnten ihn stoppen. Nur Patrik Fanderl aus Oberölsbach machte es etwa spannend, doch am Ende setzte sich Kiyek auch gegen ihn mit 8:3 durch, sodass er souverän die Konkurrenz beherrschte. Philipp Reiner (77 kg) gewann drei seiner vier Kämpfe und holte Bronze.

Die Jüngsten sind fast alle vorne dabei

Über die jüngsten Teilnehmer kann Nachwuchscheftrainer Jürgen Stechele nur Positives berichten. Theo Völk schrammte in der C-Jugend an der Goldmedaille vorbei. Den entscheidenden Kampf verlor der Westendorfer gegen Florian Kroiß. „Das ist ein super Ergebnis“, meint der Nachwuchschef trotzdem. All seinen jungen Talenten bescheinigte er einen couragierten Auftritt in der Oberpfalz – und machte deutlich: „Es muss nicht immer sein, alles an Medaillen festzuhalten.“ Von sieben Startern kamen fünf unter die besten Sechs.

Starker Auftritt der Junioren

Drei Medaillen erkämpften sich die Junioren aus Westendorf. „Das war ein richtig starker Auftritt von den Jungs“, sagte Griechisch-römisch-Cheftrainer Maximilian Goßner. Während Niclas Gaa (60 kg) nur einen Gegner hatte und den Penzberger Mustafa Karaismailoglu vorzeitig auspunktete, mussten seine Vereinskollegen öfter auf die Matte. Benedikt Gansohr gewann sein Finale (77 Kilo) gegen Marius Rieger (ESV München-Ost) deutlich mit 8:0-Wertungspunkten. Schon davor zeigte sich der Westendorfer in bestechender Form und zwang Benedikt Rothe (Anger) und Lennart Bieringer (TSC Mering) in die Knie. Jakob Kinberger (82 kg) gewann vier seiner fünf angesetzten Duelle im Nordischen System (Jeder gegen jeden). Den Kampf gegen den späteren Meister, Michael Janot (Nürnberg Grizzlys), verlor er vorzeitig, sodass er mit einer Topleistung die Silbermedaille erkämpfte. „Das war von beiden jeweils eine souveräne Vorstellung“, meinte Goßner anerkennend.

Familienfinale knapp verpasst

Allein 14 Athleten stellte der TSV in der B-Jugend auf. Sechs Medaillen gingen auf das Konto der Ostallgäuer. „Wir sind natürlich sehr glücklich darüber. Fast hätte es sogar noch ein Familienfinale gegeben, hätte Shailo Ulm nicht seinen Kampf gegen Ismail Naciri verloren. Da hat er den Sieg in den letzten Sekunden aus der Hand gegeben“, erklärte Stechele. Dass der TSV in der jüngsten Altersklasse (D-Jugend) keine Teilnehmer auf die Matten schickte, lag daran, dass einige Athleten stattdessen bei einem Turnier in Herbrechtingen waren.

„Der Aufwand hat sich zu 100 Prozent gelohnt. Das waren zwei geile Wochenenden in Burgebrach und Regensburg. Wir haben ein super Team. Für die Kinder und Eltern war es ein super Erlebnis“, bilanzierte Stechele die „Bayerischen“. Dass die „Macht aus dem Allgäu“ noch die magische Zahl von 200 Punkten erzielte, machte alle Verantwortlichen richtig stolz.