TSV triumphiert beim Nachwuchs - Schüler werden Meister und Vizemeister

Westendorfs Schülermannschaft holt den Titel in der Bezirksliga Oberbayern/Schwaben und qualifiziert sich für die Titelkämpfe im Freistaat.

16.12.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Nicht nur Berlin ist eine Reise wert, sondern spätestens seit dem vergangenen Wochenende auch Hallbergmoos – zumindest für den TSV Westendorf. Die dritte Männermannschaft triumphierte genauso beim SV Siegfried, wie auch die Schüler. Sie machten mit ihrem Sieg zum Abschluss die Meisterschaft in der Gruppe A der Bezirksliga Oberbayern/Schwaben perfekt und kämpfen nun um den bayerischen Mannschaftsmeistertitel.

Den Favoriten geschlagen

Beim 34:24-Erfolg über den amtierenden deutschen Mannschaftsvizemeister holten sich die Nachwuchsathleten neun Einzelsiege, während der Gastgeber am Ende sieben Mal die Matte als Sieger verlassen hatten. „Das war eine super Leistung, da Hallbergmoos vor der Saison eigentlich der Favorit auf Platz eins war“, betont Westendorfs Nachwuchscheftrainer Jürgen Stechele. Sowohl der Hin- als auch der Rückkampf gingen an die Ostallgäuer, die sich zugleich das Ticket für die Endrunde in Regensburg sicherten. Dass die Zweite Schülermannschaft des TSV Westendorf in Gruppe B nur haarscharf als Zweiter die Finalrunde nicht erreichte, mache Stechele trotzdem sehr stolz.

Ausgeglichenes Feld bei der "Bayerischen"

Neben dem TSV qualifizierten sich die Tabellenersten der anderen Schülerligen. Aus Oberbayern/Schwaben ist es der ESV München-Ost, aus Mittelfranken die Nürnberg Grizzlys und der SC 04 Nürnberg. Der 1. AC Regensburg gewann souverän die Meisterrunde im Bezirk Niederbayern/Oberpfalz, während der SC Anger in der Grenzlandliga nicht zu stoppen war. Stechele erwartet am Samstag ein sehr gutes und hohes Niveau. Das Feld sei ausgeglichen. „Es muss an diesem Tag alles passen, damit wir siegreich hervorgehen“, sagt Stechele. Momentan kann Westendorf in Bestbesetzung auf die Matte gehen.

Auch von der Zweiten sind Ringer dabei

Das Trainerteam, neben Jürgen Stechele sind noch Bernd Nothelfer und Erich Ulm dabei, wird zum Finale auch einige Athleten aus der Zweiten Schülermannschaft mitnehmen. Während in den Bezirkskämpfen mit zwei Mal acht Athleten gerungen wird, besteht im Finale in Regensburg ein Team jeweils aus zehn Ringern, wobei acht Aktive das nötige Gewicht aufbringen können.