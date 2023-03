U14 aus Mauerstetten dominiert in Schwaben

Der SV Mauerstetten ist mit drei Volleyball-Mannschaften Meister, Vizemeister und Sechster im Bezirk. Zwei Teams sind bei der südbayerischen Meisterschaft dabei.

10.03.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Drei Mannschaften des SV Mauerstetten haben an der schwäbischen Meisterschaft der U14 in Nördlingen teilgenommen. Das Trio zeigte gute Leistungen – die auch belohnt wurden.

Zwei Mannschaften des SVM im Finale

Für Mauerstetten I war die Gruppenphase kein Problem, denn es gab deutliche Siege gegen Mauerstetten III, Marktoffingen und Nördlingen II. Als Gruppenerster war die Qualifikation bereits geschafft. Die zweite Gruppe war etwas schwieriger – es kämpften drei Teams um die Tabellenspitze. Mauerstetten II gewann mit 2:0 gegen Haunstetten, auch gegen Sonthofen wurde mit viel Kampf ein 25:23 und 25:20 errungen. Im Spiel gegen Nördlingen ging es sehr knapp zu, der erste Satz wurde mit 25:23 gewonnen, der zweite mit 24:26 verloren. Nun entschied das Spiel Nördlingen gegen Sonthofen, wer es ganz nach vorne schaffte. Da die Begegnung 1:1 ausging, hatte das dem SVM II in die Karten gespielt, der Erster und damit Endspielgegner von Mauerstetten I wurde.

Die Dritte schlägt sich beachtlich

Das junge Team des SVM III verlor das Überkreuzspiel gegen Nördlingen und auch die Partie um Platz fünf gegen Marktoffingen. Dennoch sind alle mit dem sechsten Platz als jüngstes Team mega zufrieden. Das Endspiel zwischen Mauerstetten I und Mauerstetten II war reine Formsache und ging mit 2:0 an die Erste. Die dritte Fahrkarte holte sich im kleinen Endspiel Nördlingen gegen Sonthofen. Am 18. und 19. März findet nun die südbayerische Meisterschaft in der Dreifachturnhalle Mauerstetten - mit den beiden U14-Teams des SVM statt.

Ersatzgeschwächte U16 wird Achte

Mit einem kleinen Kader trat die U16 des SVM in Sonthofen zur südbayerischen Meisterschaft an. Ein Sieg gegen Vilsbiburg sowie eine Niederlage gegen Mühldorf bedeutete den zweiten Platz in der Tabelle und somit ein Überkreuzspiel gegen Augsburg-Hochzoll. Dies entschieden die SVM-Mädels mit 25:15 und 25:12 für sich. Dann ging es allerdings gegen den SV Lohhof, gegen den Mauerstetten im Tiebreak 9:15 verlor. Somit ging es noch um die Plätze fünf bis acht. Es wurde zwar gekämpft, aber der kleine Kader hatte zuerst gegen Sonthofen und später gegen Lenggries nichts mehr dagegen zu setzen. Das ersatzgeschwächte Team kam am Ende auf den achten Platz.

Die U13 des SVM greift demnächst ein

Am kommenden Sonntag findet in Mauerstetten das Qualifikationsturnier der U13 statt, bei dem noch drei Tickets für die schwäbische Meisterschaft zu vergeben sind. Beginn der Veranstaltung ist um 10 Uhr.