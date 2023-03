U14-Volleyball: Die besten Südbayerns kommen aus dem Ostallgäu

Mit wuchtigen Angriffen und sensationellen Annahmen erspielen sich die Mauerstettenerinnen den Meistertitel. Auch das zweite SVM-Team schlägt sich tapfer.

21.03.2023 | Stand: 13:25 Uhr

Die Südbayerische Volleyball-U14-Meisterschaft wurde vergangenen Wochenende in Mauerstetten ausgetragen. Die drei Niederbayerischen Teams Vilsbiburg, Straubing und Landshut sowie sechs Oberbayernteams aus Unterhaching, München, Lohhof, Neuaubing, Dachau und Mühldorf trafen auf die schwäbischen Vertreter Nördlingen und die beiden Teams des SV Mauerstetten.

Einziger Verein mit zwei Teams unter den besten Südbayerischen Mannschaften

Die zweite SVM-Mannschaft war zum größten Teil ein Jahr jünger und bereitete sich auf die Schwäbische Meisterschaft der U13 vor. Sie hatten in ihrer Gruppe gegen Vilsbiburg und Neuaubing keine Chance und auch im Überkreuzspiel gegen Straubing gab es eine Niederlage. Am zweiten Tag verloren sie gegen Lohhof und so blieb das Spiel um Platz 11 und 12. Gegen Landshut konnten sie dann einen Satz gewinnen, dies reichte allerdings nicht ganz und so blieb am Ende der 12. Platz. Trotzdem eine tolle Leistung, als einziger Verein mit zwei Teams unter den besten Südbayerischen Mannschaften zu sein.

Landshut als Gegner: Kein Problem

Mauerstetten 1 hatte zu Beginn Landshut als Gegner in der Gruppenphase, was kein Problem darstellte. Gegen die großen Mädchen aus Unterhaching konnte der erste Satz mit 25:20 gewonnen werden, der zweite Satz drehte sich allerdings zu Gunsten der Oberbayerinnen mit 25:20. Somit musste der Tiebreak entscheiden, in dem die SVM-Mädchen ihren Kampfgeist rausholten und sich mit 15:11 den Satz und den Gruppensieg holten.

Im Überkreuzvergleich ging es gegen den Dauerrivalen FTSV Straubing. Von Beginn an zeigten die SVM-Mädels, dass sie nervenstark und siegeswillig nach vorne wollen und schossen die Niederbayern mit 25:11 und 25:8 ab. Zu diesem Zeitpunkt war die Qualifikation zur Bayerischen in der Tasche. Am Sonntag kam es im Halbfinale erneut zur Partie gegen Unterhaching. Der erste Satz begann dann zu einfach und konnte schnell mit 25:14 gewonnen werden. Aber dann, wie so oft beim Volleyball, drehte sich das Spiel. Dazu kamen Fehler im zweiten Satz und die Unterhachingerinnen glichen zum 1:1 aus. Die ganze Halle stand Kopf, die Stimmung war endspielreif. Bis zum Ende war der Satz ausgeglichen, jedoch konnte sich der SVM mit 15:12 durchsetzen und spielte sich ins Finale.

Extrem große Dauerfinalgegnerinnen aus München

Im Endspiel warteten die Dauerfinalgegnerinnen TSV Turnerbund München, die extrem groß sind (teilweise 1,80 Meter). Zum Sieg kommt man nur, wenn man vom ersten Ball an Druck macht und den Gegner sein Spiel nicht aufbauen lässt. Dies gelang im ersten Satz, der SVM war immer einige Punkte vorne, bis es am Ende 25:17 hieß. Aus den Unterhachinger Spielen wusste das junge Team, dass man jetzt nicht zurückfahren darf, sondern mit der gleichen Konzentration in den zweiten Durchgang starten muss. Den SVM-Mädchen gelang alles – wuchtige Angriffe, Blockaktionen sowie sensationelle Annahmesituationen, die am Ende den Schwäbischen Meister verdient mit 25:15 auch zum Südbayerischen Meister machte. Bei der Siegerehrung gratulierten auch Bürgermeister Armin Holderried und Volleyball-Abteilungsleiter Max Merkel. Ein gemeinsamer Siegerkreis aller Spielerinnen beendete ein gelungenes Meisterschaftswochenende.

Um die Bayerische Meisterschaft wird am 22. und 23. April in Oberfranken gespielt.

Am kommenden Sonntag wird in Mauerstetten die Schwäbische Meisterschaft der U13 ausgetragen. Spielbeginn ist 10 Uhr.