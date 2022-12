Überschaubare Auswahl - SVM hat noch immer viele Ausfälle

SVM-Trainer Jürgen Malter hat in Eichenau wieder nur ein Rumpfteam zur Verfügung. Mauerstetten hofft trotzdem, wie am vergangenen Wochenende zu punkten.

11.12.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Am Sonntag treten die Volleyball-Damen 1 des SV Mauerstetten beim Tabellenvorletzten der Bayernliga, dem Eichenauer SV, an. Spielbeginn in der Budrio-Halle ist um 15 Uhr. Das Gebäude hatte zuletzt eine ganz andere Nutzung. Die Halle wurde nämlich im Sommer ukrainischen Flüchtlingen zur Verfügung gestellt. Diese haben inzwischen aber bessere Unterkünfte bekommen, weshalb die Halle bereits ab Ende September wieder für den Sportbetrieb genutzt wird.

Eichenau hat zuletzt zwei Spiele gewonnen

Die Mannschaft aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck hat die ersten sechs Spiele in Folge verloren und erreicht daher nach acht Spielen lediglich sechs Punkte mit 8:20 Sätzen. Eichenau ließ aber immerhin in den vergangenen beiden Spielen aufhorchen, bei denen sie zunächst nach einem heißen Kampf mit 3:2 gegen den FC-DJK Tiefenbach und am folgenden Wochenende gegen den VC DJK München-Ost-Herrsching gewinnen haben. Voriges Jahr sorgte der Eichenauer SV für eine böse Überraschung beim SVM, als das Team mit 3:2 in Mauerstetten gewonnen hatte. Allerdings konnte sich der SVM dann im Rückspiel mit einem klaren 3:1-Sieg rehabilitieren.

Wer spielt, entscheidet sich nach dem Abschlusstraining

Diesen Erfolg will der SVM auch am Wochenende wiederholen, um den dritten Tabellenplatz zu festigen. Allerdings hat Trainer Jürgen Malter wie schon am vergangenen Doppelspieltag nur eine reduzierte Mannschaft zur Verfügung: „Großartig wird sich an der Personaldecke nichts ändern. Lara Schmid, Ina Wahmhoff und Sandra Gärtner sind zwar wieder ins Training eingestiegen, sind aber wohl eher noch nicht belastbar oder einsetzbar. Marina Zabel kann wegen Knieproblemen ebenfalls nach wie vor nicht spielen. Es wird sich auch diese Woche erst nach dem Abschlusstraining herausstellen, wer am Sonntag spielen kann.“ Die verbliebenen acht Spielerinnen aus dem Kader haben die Woche immerhin gut und aufmerksam trainiert. Der SVM will sich nach dem Doppelsieg am vergangenen Wochenende weitere Punkte erspielen – das gilt nicht nur für die Erste.

Auch die Damen II wollen in der Bezirksliga punkten und beide Spiele am Samstag zu Hause in der Dreifachsporthalle gewinnen. Das Team von Trainer Toni Födisch spielt zunächst ab 14.30 Uhr gegen den TSV Gersthofen, danach gegen den VfR Jettingen.