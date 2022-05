Überschlag gestanden - TVK-Nachwuchs auf dem Podium

Emi Cominotti und Aurelia Belotti vom TV Kaufbeuren glänzen auf Landesebene. Eine wird offizielle, die andere inoffizielle bayerische Vizemeisterin.

24.05.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Der TV Kaufbeuren stellt jetzt eine offizielle und eine inoffizielle bayerische Vizemeisterin im Kinderturnen. Emi Cominotti und Aurelia Belotti gingen für den TVK zugleich zum ersten Mal in den Altersklassen (AK) 6 bis 8 Jahre und AK9 an den Start.

Am frühen Morgen hellwach

Für Aurelia Belotti begann der Wettkampftag der bayerischen Meisterschaften bei den jüngsten Turnerinnen bereits um 8.30 Uhr. Unbeeindruckt von der großen Unterföhringer Geräteturnhalle und der starken Konkurrenz zeigte die Siebenjährige fehlerfreie Übungen an allen Geräten. Sie bekam die zweithöchste Wertung am Schwebebalken und Boden und wurde verdient bayerische Vizemeisterin im Mehrkampf.

Die Klasse der Emi Cominotti

Der Wettkampf der AK 9 wurde als Mannschaftswettkampf mit Einzelwertung ausgetragen. In dem Wettbewerb zeigte sich wieder einmal, dass es nur sehr wenige junge Turnerinnen mit dem anspruchsvollen Pflichtprogramm aufnehmen können. Emi Cominotti, die in diesem Jahr in ganz Schwaben als einzige Turnerin in der Leistungsklasse 9 antrat, hatte sich auch auf Landesebene nur mit vier weiteren Turnerinnen zu messen. Emi verbesserte sich in der Gesamtwertung um über einen Punkt und kann besonders auf ihren gestandenen Überschlag am Sprung stolz sein. Da es für die AK9 nur ein Qualifikationskampf war, ist Cominotti als Zweite vorerst nur inoffizielle Vizemeisterin.

Die bayerische Meisterschaft AK9-Einzel findet dann im Herbst statt.