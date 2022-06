Überschwemmungen nahe des Neubaugebiets: Erst schützen, dann bauen

Gleichzeitig mit dem Hochwasserschutz wird im betroffenen Bereich ein Neubaugebiet erschlossen. Ein ungünstiges Zeitmanagement findet unser Autor.

Der Abschluss der Hochwasserschutzmaßnahmen kann laut Stadt bis 2025 dauern. Erst nachdem alle Maßnahmen umgesetzt sind, dürfen Anwohner mit einem vollen Schutz rechnen. Das heißt, den Oberbeurern stehen herausfordernde Jahre bevor. Denn nach dem Ausbau des Zeisenbachs, hat sich das Wasser schlicht einen anderen Weg gesucht und wieder Gärten und Grundstücke überflutet.

Es bleibt also zu befürchten, dass nach der nächsten abgeschlossenen Maßnahme das Wasser erneut auf andere Bahnen ausweicht. Und wenn es so weit ist, sollten die Anwohner besser zuhause sein, um Hab und Gut in Sicherheit bringen zu können. Das schränkt Betroffene stark ein.

Dass nun oberhalb der Wohnhäuser ein Neubaugebiet entsteht, dürfte die Situation zusätzlich verschärfen. Statt auf eine Wiese, in der er versickern kann, trifft der Regen dort künftig auf versiegelte Fläche. Die Erschließung des Neubaugebiets hinten anzustellen, bis der Hochwasserschutz erledigt ist, hätte den Anwohnern bis 2025 viel Ärger gespart.

